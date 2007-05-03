На подготовку транспортной инфраструктуры к ЧМ-2018 затрачено 228 млрд рублей

Объем затрат на подготовку транспортной инфраструктуры к Чемпионату мира на конец апреля 2018 года составил 228 млрд рублей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Коммерсантъ».

Набор транспортных объектов, которые должны быть построены к чемпионату мира по футболу, был определен пять лет назад.

Объем федеральной подпрограммы «Строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры» программы подготовки к проведению ЧМ-2018 – 352,5 млрд рублей, из них 170,3 млрд должен был выделить федеральный бюджет, 35,1 млрд – регионы и 147,1 млрд рублей – инвесторы.

Наиболее серьезная статья федеральных расходов – авиационная инфраструктура (117,8 млрд рублей).

Общий объем затрат на подготовку и проведение ЧМ-2018 составляет 683 млрд рублей.