«Атлетико» и «Марсель» сыграют в финале Лиги Европы

«Марсель» и стали финалистами Лиги Европы-2017/18.

«Атлетико» обыграл «Арсенал» (1:0) в ответном матче 1/2 финала (1:1 – первый матч). Мадридский клуб дважды выходил в финал Лиги Европы и дважды завоевывал трофей – в сезоне-2009/10 и сезоне-2011/12.

Во втором полуфинале потребовалось дополнительное время. «Ред Булл Зальцбург» в основное время победил 2:0, как и в первой игре, а в дополнительное время гол защитника после розыгрыша углового вывел французов в финал.

Финал Лиги Европы состоится 16 мая в Лионе.

«Атлетико» опять в еврокубковом финале. Сколько можно