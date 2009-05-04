«Атлетико» и «Марсель» сыграют в финале Лиги Европы

«Марсель» и «Атлетико» стали финалистами Лиги Европы-2017/18.
«Атлетико» обыграл «Арсенал» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы (1:1 – первый матч). Мадридский клуб дважды выходил в финал Лиги Европы и дважды завоевывал трофей – в сезоне-2009/10 и сезоне-2011/12.
Во втором полуфинале потребовалось дополнительное время. «Ред Булл Зальцбург» в основное время победил 2:0, как и «Марсель» в первой игре, а в дополнительное время гол защитника Роланду после розыгрыша углового вывел французов в финал.
Финал Лиги Европы состоится 16 мая в Лионе.