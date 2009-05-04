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    «Атлетико» и «Марсель» сыграют в финале Лиги Европы

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    «Марсель» и «Атлетико» стали финалистами Лиги Европы-2017/18.

    «Атлетико» обыграл «Арсенал» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы (1:1 – первый матч). Мадридский клуб  дважды выходил в финал Лиги Европы и дважды завоевывал трофей – в сезоне-2009/10 и сезоне-2011/12. 

    Во втором полуфинале потребовалось дополнительное время. «Ред Булл Зальцбург» в основное время победил 2:0, как и «Марсель» в первой игре, а в дополнительное время гол защитника Роланду после розыгрыша углового вывел французов в финал.

    Финал Лиги Европы состоится 16 мая в Лионе.

    «Атлетико» опять в еврокубковом финале. Сколько можно

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