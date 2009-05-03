На ЧМ-2018 продано 89% билетов

Председатель оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин сообщил, что на ЧМ-2018 продано уже 89% билетов.

По его словам, продано уже 2 374 000 билетов, 46% распределены российским болельщикам, 54% купили зарубежные болельщики, но к началу матчей соотношение еще может измениться.

Лидерами по покупкам билетов на ЧМ стали болельщики из США, Китая, Колумбии Мексики, Аргентины.

При этом он обратил внимание, что лидирующие позиции заняли страны, которые не квалифицировались для участия в ЧМ, — США и Китай.

«Уже сейчас можно прогнозировать, что нас ожидают полные трибуны на каждом матче ЧМ», – заявил Сорокин.

Напомним, что 18 апреля начался третий и заключительный этап продаж билетов на игры чемпионата мира в России, который продлится до 15 июля, до завершения ЧМ-2018.