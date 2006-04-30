«Барселона» – чемпион, «Спартак» обогнал ЦСКА, «Вашингтон» обыграл «Питтсбург» и другие новости утра

1. «Барселона» в 25-й раз стала чемпионом Испании. У нее уже третий «золотой дубль» за 4 года и 7-е чемпионство за 10 лет.

2. «Спартак» обыграл «Амкар» (2:0) и вышел на чистое второе место, потому что «Зенит» и ЦСКА сыграли 0:0. «Зенит» лишился шансов на чемпионство. Остальные итоги дня – здесь.

3. «Вашингтон» обыграл «Питтсбург» во втором матче серии (теперь счет 1-1), Овечкин вышел на 47-е место по голам в истории плей-офф.

4. Леброн набрал 45 очков и помог «Кливленду» обыграть «Индиану» в 7-м матче серии первого раунда плей-офф. А в следующей стадии уже феерит Харден: благодаря его 41 очку «Хьюстон» победил «Юту».

5. Отрыв «Ювентуса» от «Наполи» снова составляет 4 очка. Неаполитанцы неожиданно проиграли «Фиорентине» (0:3). Остальные матчи серии А – тут.

6. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» (2:1) благодаря голу в добавленное время. «Манчестер Сити» повторил рекорд по победам за сезон, остальные итоги дня в АПЛ – здесь.

7. Рафаэль Надаль выиграл титул в Барселоне. Это уже второй турнир, на котором он победил 11 раз. Космос.

8. Сборная России по хоккею впервые победила при тренере Илье Воробьеве: на шведском этапе Евротура обыграли Чехию (4:2).

9. Гран-при Азербайджана в «Формуле-1» выиграл Хэмилтон, Райкконен – второй, Перес – третий. Сироткин сошел на первом круге, еще столкнулись Риккардо и Ферстаппен.

10. Роберто Фирмино подписал новый контракт с «Ливерпулем». Говорят, на 5 лет и 180 тысяч фунтов в неделю.