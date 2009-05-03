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    Призеры Олимпиад, достигшие пенсионного возраста, будут получать стипендию 18-24 тысячи рублей в месяц

    Теги Владимир Путин сборная России сборная России жен Биатлон

    Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении стипендии серебряным и бронзовым призерам Олимпийских игр, достигшим пенсионного возраста.

    Размер стипендии для серебряных призеров Игр составит 24 тысячи рублей ежемесячно, для бронзовых призеров – 18 тысяч. Если спортсмен является обладателем и серебра, и бронзы Олимпиад, то стипендия составит 24 тысячи.

    Выплаты призерам в составе сборных СССР, Объединенной команды и России начнутся с 1 января 2019 года.

    В указе особо отмечено, что для спортсменов, уличенных в нарушении антидопинговых правил, стипендия на срок отстранения не назначается, выплаты приостанавливаются до истечения срока дисквалификации.

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