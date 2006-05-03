Путин о ЧМ-2018: «Не надо устраивать показуху. Благоустройство – это повседневная работа властей»

Президент России Владимир Путин описал ход подготовки страны к .

«Подготовка к чемпионату мира по футболу, который в этом году принимает наша страна, практически завершена. Россия к турниру готова.

Сделано очень много. Наступает самый ответственный этап точечной настройки всех механизмов, задействованных в процессе проведения мирового первенства.

Хотел бы обратиться к своим коллегам, к главам субъектов Российской Федерации, в которых пройдут матчи и которым также предстоит принимать болельщиков и туристов. Нагрузка на регионы, на вас, уважаемые коллеги, на все региональные структуры вырастет в разы.

Ситуация потребует постоянного внимания и вашего личного участия в организации этой работы. Комфорт жителей, удобная логистика для гостей и спортсменов, автодорожная обстановка, культурные мероприятия – все это забота регионов. В течение целого месяца наши регионы будут находиться в центре внимания всего мира, включая десятки международных средств массовой информации.

Отдельно обращаю внимание на своевременное и надежное благоустройство городов, принимающих матчи и болельщиков. Причем имею в виду не только те субъекты, где пройдут матчи, но и те, где будут жить и тренироваться команды, которые будут посещать болельщики.

Добавлю, что это задача не только к чемпионату, разумеется. Смысл не в том, чтобы устраивать штурмовщину и показуху. Порядок, благоустройство – это повседневная работа региональных и муниципальных властей в интересах, прежде всего, местных жителей.

Наша обязанность как радушных, внимательных хозяев турнира – позаботиться о каждом болельщике, посещающем матчи первенства. Волонтеры, представители сферы услуг, работающие на объектах чемпионата, должны быть готовы оказать гостям необходимое содействие по самому широкому спектру вопросов, будь то размещение, питание или культурная программа.

Важнейшая тема – медицинское сопровождение. Надо предусмотреть механизм, исключающий любые бюрократические препоны и проволочки. Отсутствие у человека страховки или регистрация в другом городе – вопрос чисто технический. Главное – своевременное и качественное оказание медицинской помощи.

Также следует еще раз серьезно проанализировать санитарно-эпидемиологические факторы, на которые может повлиять большое скопление людей, какие дополнительные решения могут потребоваться, – об этом нужно тоже подумать заранее. Это задача Роспотребнадзора, которому надлежит обеспечить координацию всех профильных служб», – сказал политик.