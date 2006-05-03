Полузащитник Гекдениз Карадениз объявил о завершении карьеры.

«Иногда человек хочет что-то рассказать, но не может подобрать нужные слова. Моей футбольной карьере 20 лет. Все это время меня очень поддерживала семья.

В первую очередь я благодарен ей. 10 лет я играл за . И очень горжусь этим. Пользуясь случаем благодарю клуб и болельщиков за поддержку.

10 отличных лет я провел в Казани. Я был горд носить футболку «Рубина». Я чувствую, что моя футбольная дорога подходит к концу. У меня осталось два матча здесь.

В Казани я всегда чувствовал себя, как дома. Это мой второй дом. Ближайшая игра с «Уфой» станет для меня последней домашней в «Рубине».

Пользуясь случаем, благодарю болельщиков за поддержку. Благодарю и всех российских болельщиков, которые хорошо ко мне относились. Благодарю каждого партнера и каждого соперника. Это очень тяжелый момент. Я не ожидал, что будет так сложно.

Отдельно благодарен . Спасибо тренерскому штабу и Рустему Сайманову», – сказал Карадениз.

Карадениз выступает в «Рубине» с 2008 года и в составе казанцев провел 299 матчей.

38-летний турецкий футболист стал двукратным чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка России (2012), обладателем Суперкубка России (2010, 2012), бронзовым призером чемпионата России (2010).