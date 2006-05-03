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    Гекдениз Карадениз объявил о завершении карьеры

    Теги Рубин Курбан Бердыев премьер-лига Россия Трабзонспор Гекдениз Карадениз Рустем Сайманов Футбол

    Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз объявил о завершении карьеры.

    «Иногда человек хочет что-то рассказать, но не может подобрать нужные слова. Моей футбольной карьере 20 лет. Все это время меня очень поддерживала семья.

    В первую очередь я благодарен ей. 10 лет я играл за «Трабзонспор». И очень горжусь этим. Пользуясь случаем благодарю клуб и болельщиков за поддержку.

    10 отличных лет я провел в Казани. Я был горд носить футболку «Рубина». Я чувствую, что моя футбольная дорога подходит к концу. У меня осталось два матча здесь.

    В Казани я всегда чувствовал себя, как дома. Это мой второй дом. Ближайшая игра с «Уфой» станет для меня последней домашней в «Рубине».

    Пользуясь случаем, благодарю болельщиков за поддержку. Благодарю и всех российских болельщиков, которые хорошо ко мне относились. Благодарю каждого партнера и каждого соперника. Это очень тяжелый момент. Я не ожидал, что будет так сложно.

    Отдельно благодарен Курбану Бердыеву. Спасибо тренерскому штабу и Рустему Сайманову», – сказал Карадениз.

    Карадениз выступает в «Рубине» с 2008 года и в составе казанцев провел 299 матчей.

    38-летний турецкий футболист стал двукратным чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка России (2012), обладателем Суперкубка России (2010, 2012), бронзовым призером чемпионата России (2010).

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