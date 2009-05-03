Томас Бах: «Украина сняла запрет на выступления в России после переговоров с МОК»

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, что запрет на выступление украинских спортсменов на территории России был снят после консультации с МОК.

В марте этого года министр спорта и молодежи Украины Игорь Жданов подписал указ, запрещающий украинским спортсменам принимать участие в соревнованиях на территории России. Согласно постановлению от 11 апреля данный запрет снимается.

«Украинский министр спорта запретил своим спортсменам участвовать в соревнованиях в России.

Но после переговоров с МОК это решение был изменено, а украинцы могут участвовать в соревнованиях в России. Мы уже получили официальное подтверждение от властей страны, что запрет больше не действует», – сказал Бах во время пресс-конференции.

«Исполком МОК обсудил вопрос бойкотов по политическим мотивам. Мы придерживаемся своей позиции – нулевая толерантность к подобным проявлениям. Спорт должен объединять и быть вне политики. Бойкоты направлены против наших ценностей», – добавил президент МОК.