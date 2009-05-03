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    Томас Бах: «Украина сняла запрет на выступления в России после переговоров с МОК»

    Теги МОК Томас Бах сборная Украины сборная Украины жен политика Игорь Жданов Министерство спорта Украины Биатлон

    Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, что запрет на выступление украинских спортсменов на территории России был снят после консультации с МОК.

    В марте этого года министр спорта и молодежи Украины Игорь Жданов подписал указ, запрещающий украинским спортсменам принимать участие в соревнованиях на территории России. Согласно постановлению от 11 апреля данный запрет снимается.

    «Украинский министр спорта запретил своим спортсменам участвовать в соревнованиях в России.

    Но после переговоров с МОК это решение был изменено, а украинцы могут участвовать в соревнованиях в России. Мы уже получили официальное подтверждение от властей страны, что запрет больше не действует», – сказал Бах во время пресс-конференции.

    «Исполком МОК обсудил вопрос бойкотов по политическим мотивам. Мы придерживаемся своей позиции – нулевая толерантность к подобным проявлениям. Спорт должен объединять и быть вне политики. Бойкоты направлены против наших ценностей», – добавил президент МОК.

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