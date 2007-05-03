Министра спорта Краснодара Чернову отправили под домашний арест за незаконную передачу госсубсидий «Кубани»

Министр физической культуры и спорта Краснодарского края подозревается в злоупотреблении полномочиями.

28 апреля Чернову задержали по подозрению в незаконном заключении договора о передаче госсубсидий футбольному клубу «Кубань» в рамках программы по поддержке спорта.

Октябрьский районный суд Краснодара поместил Чернову под домашний арест ​на два месяца.

Чернова – заслуженный мастер спорта по легкой атлетике, 13-кратная чемпионка СССР, победительница Кубка Европы 1981 года, чемпионка Олимпиады-1980 (в эстафете 4×400 метров).

Департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края она возглавила в 2006 году, является членом рабочей группы Совета по физической культуре и спорту при президенте РФ.

Согласно сведениям о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, министр спорта в 2016 году заработала 2,3 миллиона рублей, ее супруг – 1,2 миллиона. Они владеют квартирой площадью 130 кв. м. Кроме того, у супруга Черновой есть в собственности жилой дом (148,4 кв. м) и земельный участок под ИЖС (997 кв. м), находящийся в аренде.