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    Министра спорта Краснодара Чернову отправили под домашний арест за незаконную передачу госсубсидий «Кубани»

    Теги Кубань происшествия ФНЛ политика Людмила Чернова Футбол

    Министр физической культуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова подозревается в злоупотреблении полномочиями.

    28 апреля Чернову задержали по подозрению в незаконном заключении договора о передаче госсубсидий футбольному клубу «Кубань» в рамках программы по поддержке спорта.

    Октябрьский районный суд Краснодара поместил Чернову под домашний арест ​на два месяца.

    Чернова – заслуженный мастер спорта по легкой атлетике, 13-кратная чемпионка СССР, победительница Кубка Европы 1981 года, чемпионка Олимпиады-1980 (в эстафете 4×400 метров).

    Департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края она возглавила в 2006 году, является членом рабочей группы Совета по физической культуре и спорту при президенте РФ.

    Согласно сведениям о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, министр спорта Кубани в 2016 году заработала 2,3 миллиона рублей, ее супруг – 1,2 миллиона. Они владеют квартирой площадью 130 кв. м. Кроме того, у супруга Черновой есть в собственности жилой дом (148,4 кв. м) и земельный участок под ИЖС (997 кв. м), находящийся в аренде.

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