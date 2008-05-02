«Реал» в финале ЛЧ, Манчини близок к сборной Италии, Кафельникова обвинили в договорняке и другие новости утра

1. «Реал» вышел в третий финал Лиги чемпионов подряд, пройдя «Баварию» (2:2 в ответном матче, 4:3 по сумме). Главная тема – судейство Чакира, который, по мнению бывшего испанского арбитра Итурральде Гонсалеса, не назначил два пенальти в ворота «Реала». Артуро Видаль охарактеризовал ситуацию как «дерьмо».

2. Роберто Манчини согласился возглавить сборную Италии, его назначат до 20 мая. Зарплата – 4 миллиона евро. Федерация футбола Италии уже подтвердила, что Манчини готов уйти из «Зенита».

3. В плей-офф НХЛ Овечкин принес «Вашингтону» победу над «Питтсбургом» (4:3) в третьем матче серии (2-1). Забил за 67 секунд до конца третьего периода.

4. Пугающая новость от The Telegraph: Евгений Кафельников в 2003 году завершил карьеру, чтобы избежать наказания за договорной матч. Все имена участников названы.

5. Не меняем тему и ныряем в российский футбол. Василий Уткин написал, что в минувшем туре РФПЛ было два договорных матча.

6. Дацюк, Мамин и Трямкин вошли в предварительный состав сборной России на ЧМ-2018. Ткачева и Галиева нет, потому что «у них нет эмоций, они выжаты и уставшие». А Никита Гусев пропустит первые матчи ЧМ.

7. Норвежское медиа NTB сообщило, что Бьорндалену могла быть обещана должность тренера мужской сборной России. Сам Уле Эйнар новость опроверг.

8. В плей-офф НБА Леброн сделал трипл-дабл и обеспечил «Кливленду» трудную победу над «Торонто» в первом матче серии. Команды дошли до овертайма, и «Кавальерс» выиграли с преимуществом лишь в очко (113:112 ОТ).

9. Салах выиграл важный спор у Федерации футбола Египта: его изображение уберут с самолета сборной, брендированного мобильным оператором WE (у Мохамеда контракт с конкурентом – Vodafone).

10. Движение на рынке хоккейных переходов: СКА заплатил «Амуру» около 100 млн рублей за нападающих Бывальцева и Ли; Вратарь СКА Коскинен согласовал годичный контракт с «Эдмонтоном» на 2,5 млн долларов; защитник системы «Питтсбурга» Педан перейдет в «Ак Барс».

11. Новая короткая программа Загитовой будет на тему «Призрака оперы». Ждем!