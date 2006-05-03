ЦСКА приобрел права на Слепышева, «Салават» получит Основина и Сергеева

приобрел права на нападающего Антона Слепышева у , сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, уфимский клуб взамен получит защитника Артема Сергеева и форварда Вячеслава Основина, в минувшем сезоне выступавшего за .

Слепышев последние годы провел в системе «Эдмонтона». В завершившемся регулярном чемпионате он отыграл 50 матчей и набрал 12 (6+6) очков.

Статистику россиянина, которому в мае исполнится 24 года, можно посмотреть здесь.

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