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    ЦСКА приобрел права на Слепышева, «Салават» получит Основина и Сергеева

    Теги Салават Юлаев Сибирь ЦСКА переходы возможные переходы Эдмонтон НХЛ КХЛ Артем Сергеев Антон Слепышев Вячеслав Основин Хоккей

    ЦСКА приобрел права на нападающего Антона Слепышева у «Салавата Юлаева», сообщает «Спорт-Экспресс».

    По информации источника, уфимский клуб взамен получит защитника Артема Сергеева и форварда Вячеслава Основина, в минувшем сезоне выступавшего за «Сибирь».

    Слепышев последние годы провел в системе «Эдмонтона». В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ он отыграл 50 матчей и набрал 12 (6+6) очков.

    Статистику россиянина, которому в мае исполнится 24 года, можно посмотреть здесь.

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