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    МОК подаст апелляции на решения CAS по российским спортсменам в Федеральный суд Швейцарии

    Теги допинг МОК сборная России сборная России жен CAS Марк Адамс Биатлон

    Международный олимпийский комитет (МОК) подаст апелляции на решения CAS по российским спортсменам в Федеральный суд Швейцарии.

    CAS оправдал 28 российских спортсменов, пожизненно дисквалифицированных МОК. Еще 11 спортсменам были сокращены дисквалификации.

    Недавно CAS опубликовал мотивировочные части решений по делам лыжника Александра Легкова и бобслеиста Александра Зубкова.

    «Что касается мотивировочных частей решений по российским спортсменам, то мы ими недовольны и будем подавать апелляции. Пока по двум делам, по которым сейчас есть мотивировочные части. Апелляции будем подавать в Федеральный суд Швейцарии. 

    Полные версии мотивировочных частей мы еще не получили, но у нас есть 30 дней на подачу апелляций», – сообщил пресс-атташе МОК Марк Адамс на пресс-конференции в Лозанне.

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