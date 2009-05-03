Венгер проводит 250-й матч в еврокубках. Он уступает только Фергюсону

«Арсенал» играет с «Атлетико» в ответном матче 1/2 финала (0:0, первый тайм).

Для главного тренера «канониров» эта игра стала 250-й в еврокубковых турнирах.

Больше француза провел в еврокубках только экс-тренер сэр Алекс Фергюсон (269).

У бывшего главного тренера и «Шахтера» Мирчи Луческу 222 игры, у Джованни Трапаттони, известного по работе с , «Миланом», «Интером» и «Баварией», – 201. Карло Анчелотти провел 196 игр в еврокубках, Юпп Хайнкес («Бавария») – 175, а – 171.