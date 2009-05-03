Наверх

    Венгер проводит 250-й матч в еврокубках. Он уступает только Фергюсону

    Теги Карло Анчелотти Алекс Фергюсон Рафаэль Бенитес Арсен Венгер Юпп Хайнкес премьер-лига Англия Атлетико Лига Европы Арсенал Джованни Трапаттони рекорды Футбол

    «Арсенал» играет с «Атлетико» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы (0:0, первый тайм).

    Для главного тренера «канониров» Арсена Венгера эта игра стала 250-й в еврокубковых турнирах.

    Больше француза провел в еврокубках только экс-тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон (269).

    У бывшего главного тренера «Зенита» и «Шахтера» Мирчи Луческу 222 игры, у Джованни Трапаттони, известного по работе с «Ювентусом», «Миланом», «Интером» и «Баварией», – 201. Карло Анчелотти провел 196 игр в еврокубках, Юпп Хайнкес («Бавария») – 175, а Рафа Бенитес – 171.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться