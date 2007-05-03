Российских журналистов, которые посещали Крым, могут не пустить на финал ЛЧ в Киеве

Российских журналистов, побывавших в Крыму, ДНР и ЛНР, могут не пустить на финал Лиги чемпионов в Киеве.

Как сообщают «Известия», Украина намерена запретить въезд россиянам, которые ранее нарушали государственную границу.

«В первую очередь это касается лиц, которые посетили Крым через закрытые пункты пропуска. Эти люди нарушили украинское законодательство и не смогут освещать спортивное мероприятие из Киева, даже если у них будет аккредитация. Ограничения будут распространяться и на журналистов, которые побывали в непризнанных республиках», – заявил один из собеседников «Известий».

Ситуацию также прокомментировал украинский депутат Александр Марченко.

«Я считаю, что российские журналисты должны пользоваться средствами интернета. И такое событие, как финал Лиги чемпионов, пусть они освещают дистанционно — как это было в 2017 году, когда мы принимали «Евровидение». Украинцам также стоит бойкотировать чемпионат мира, который пройдет в России в 2018 году», – сказал Марченко.

Финал Лиги чемпионов «Реал» – «Ливерпуль» состоится 26 мая в Киеве на стадионе «Олимпийский».