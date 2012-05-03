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    ЧМ-2018. Сборная России внесла 17 игроков в предварительную заявку на турнир

    Теги Металлург Мг ЦСКА Сборная России по хоккею Рейнджерс Торонто Флорида Чикаго Илья Каблуков Артем Анисимов Василий Кошечкин Сергей Андронов Евгений Дадонов Павел Дацюк Богдан Киселевич Динар Хафизуллин Никита Нестеров Максим Шалунов Никита Зайцев Никита Гусев Егор Яковлев Михаил Григоренко Илья Сорокин Никита Трямкин Павел Бучневич Владислав Гавриков Игорь Шестеркин Максим Мамин чемпионат мира по хоккею 2018 Никита Сошников Алексей Береглазов Александр Барабанов Кирилл Капризов Алексей Бывальцев Илья Михеев Хоккей

    ИИХФ опубликовала заявку сборной России на чемпионат мира-2018.

    В предварительный состав россиян вошли 17 человек из 25 возможных.

    Вратари: Василий Кошечкин («Металлург») Игорь Шестеркин (СКА);

    Защитники: Никита Нестеров, Богдан Киселевич (оба – ЦСКА), Никита Зайцев («Торонто»), Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин (все – СКА);

    Нападающие: Павел Дацюк, Александр Барабанов, Илья Каблуков (все – СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов (все – ЦСКА), Евгений Дадонов, Максим Мамин (оба – «Флорида»), Артем Анисимов («Чикаго»), Павел Бучневич («Рейнджерс»).

    По информации «Спорт-Экспресс», это связано с тем, что все сборные должны внести в заявку минимум 17 человек к первому дню турнира. Скорее всего, еще 4 игрока из отправившихся в Данию будут дозаявлены перед завтрашним матчем с Францией.

    Всего в Данию полетели 26 игроков. Таким образом, вне заявки пока остаются: вратарь Илья Сорокин, защитники Егор Яковлев, Алексей Береглазов, Никита Трямкин, форварды Никита Гусев, Алексей Бывальцев, Максим Шалунов, Никита Сошников, Илья Михеев.

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