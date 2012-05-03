ЧМ-2018. Сборная России внесла 17 игроков в предварительную заявку на турнир

опубликовала заявку сборной России на чемпионат мира-2018.

В предварительный состав россиян вошли 17 человек из 25 возможных.

Вратари: Василий Кошечкин ( ) Игорь Шестеркин (СКА);

Защитники: Никита Нестеров, Богдан Киселевич (оба – ), Никита Зайцев («Торонто»), Владислав Гавриков, (все – СКА);

Нападающие: , Александр Барабанов, Илья Каблуков (все – СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов (все – ЦСКА), Евгений Дадонов, Максим Мамин (оба – «Флорида»), Артем Анисимов ( ), Павел Бучневич («Рейнджерс»).

По информации «Спорт-Экспресс», это связано с тем, что все сборные должны внести в заявку минимум 17 человек к первому дню турнира. Скорее всего, еще 4 игрока из отправившихся в Данию будут дозаявлены перед завтрашним матчем с Францией.

Всего в Данию полетели 26 игроков. Таким образом, вне заявки пока остаются: вратарь Илья Сорокин, защитники Егор Яковлев, Алексей Береглазов, Никита Трямкин, форварды Никита Гусев, Алексей Бывальцев, Максим Шалунов, Никита Сошников, Илья Михеев.