ЧМ-2018. Сборная России внесла 17 игроков в предварительную заявку на турнир

ИИХФ опубликовала заявку сборной России на чемпионат мира-2018.
В предварительный состав россиян вошли 17 человек из 25 возможных.
Вратари: Василий Кошечкин («Металлург») Игорь Шестеркин (СКА);
Защитники: Никита Нестеров, Богдан Киселевич (оба – ЦСКА), Никита Зайцев («Торонто»), Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин (все – СКА);
Нападающие: Павел Дацюк, Александр Барабанов, Илья Каблуков (все – СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов (все – ЦСКА), Евгений Дадонов, Максим Мамин (оба – «Флорида»), Артем Анисимов («Чикаго»), Павел Бучневич («Рейнджерс»).
По информации «Спорт-Экспресс», это связано с тем, что все сборные должны внести в заявку минимум 17 человек к первому дню турнира. Скорее всего, еще 4 игрока из отправившихся в Данию будут дозаявлены перед завтрашним матчем с Францией.
Всего в Данию полетели 26 игроков. Таким образом, вне заявки пока остаются: вратарь Илья Сорокин, защитники Егор Яковлев, Алексей Береглазов, Никита Трямкин, форварды Никита Гусев, Алексей Бывальцев, Максим Шалунов, Никита Сошников, Илья Михеев.