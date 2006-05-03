«Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ, ФИФА придумала новый турнир, Семин пообещал не упустить титул и другие новости утра

1. «Рома» забила четыре гола «Ливерпулю», но все равно не смогла пройти в финал Лиги чемпионов. В Киеве команда Клоппа сыграет с «Реалом». Спортивный директор римлян в ярости из-за судейства! В ярости и футболисты. А Эусебио Ди Франческо в ярости из-за того, что все тратят время на споры с судьями, а не бегут забивать еще.

2. В «Спартаке» серьезные перемены. Из команды уходит тренер Роман Пилипчук. Он не ездил на игру в Перми.

3. «Тампа» обыграла «Бостон» и вышла вперед в серии, «Сан-Хосе» выиграл у «Вегаса» и сравнял счет в серии. Все результаты НХЛ

4. Арбитр Владимир Москалев провально отработал на матче ФНЛ «Енисей» – «Волгарь». Через несколько часов сняли со следующего тура премьер-лиги.

5. «Юта» одержала победу гостевом матче с «Хьюстоном» и сравняла счет в серии второго раунда плей-офф НБА.

6. «Зенит» готов купить футболиста «Динамо» Ташаева за 6 млн евро. По крайней мере в это верит агент игрока.

7. Юрий Семин обещает не упустить чемпионство. «Спорт-Экспресс» сообщает, что второй главный тренер в команде – Игорь Денисов.

8. На чемпионате мира в первом звене хоккейной сборной, скорее всего, будут играть Капризов, Дацюк и Дадонов.

9. ФИФА придумала новый турнир сборных. На это готовы выделить 25 млрд долларов. Известно мало: турнир осенний, там будет восемь сборных.

10. Матч «Локомотив» – «Зенит» будет судить Иванов, Лапочкин назначен на игру «Спартак» – «Ростов».

Цитата

Юрген Клопп о полуфинале ЛЧ против «Ромы»: «Это было сумасшествие, я забыл счет. 7:6, верно?»