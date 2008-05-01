«Локомотив» проиграл в Краснодаре, Родченков судится с биатлонистками и другие новости утра

1. «Локомотив» снова не смог оформить чемпионство (и даже не приблизился): команда Юрия Семина в гостях проиграла «Краснодару» (0:2), до титула по-прежнему два очка. В трех остальных матчах дня был забит 1 гол.

2.В НХЛ «Тампа» сравняла счет в серии с «Бостоном», выиграв второй матч (4:2, 1-1). Кучеров опять без очков, зато с передачей Сергачев.

3. «Реал» не будет устраивать для «Барселоны» чемпионский коридор.

4. Александр Жуков не будет переизбираться на должность главы ОКР и покинет пост в МОК.

5. «Тоттенхэм» выиграл у «Уотфорда» (2:0) и приблизился к третьему месту на 1 очков, имя матч в запасе.

6. В НБА «Бостон» обыграл «Филадельфию» в первом матче серии (117:101). Лидер «76-х» Эмбиид пожаловался, что из-за маски и очков ничего не видно.

7. Информатор WADA Григорий Родченков подал иск против бизнесмена и экс-главы Союза биатлонистов России Михаила Прохорова и трех российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яня Романовой.

8. Если бой Конора МакГрегора с Хабибом Нурмагомедовым все-таки состоится, то он пройдет не в России.

9. Карло Анчелотти не собирается в «Локомотив» или «Зенит» (хотя писали, что собирается), он вообще не ведет переговоров с российскими клубами.

Цитата дня. «У нас есть пятая колонна, которая не особо хочет, чтобы я продолжал дальше». Юрий Семин о том, что мешает «Локо».