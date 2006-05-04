«Питтсбург» – «Вашингтон». Овечкин в 3-й раз за карьеру не нанес ни одного броска в створ в матче плей-офф

Капитан «Вашингтона» не нанес ни одного броска в створ ворот «Питтсбурга» в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1:3, 2-2).

Это всего третий такой случай для российского нападающего для его 107 матчей в плей-офф за карьеру.

Ранее он не наносил ни одного броска в створ в матчах против «Монреаля» в 2010 году и «Рейнджерс» в 2012 году.

Отметим, что за 21 минуту игрового времени Овечкин провел 7 силовых приемов и дважды бросил в сторону ворот (оба раза промахнулся).

В 10 матчах текущего плей-офф на его счету 13 (8+5) очков.