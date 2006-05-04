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    «Питтсбург» – «Вашингтон». Овечкин в 3-й раз за карьеру не нанес ни одного броска в створ в матче плей-офф

    Теги Питтсбург Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Хоккей

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не нанес ни одного броска в створ ворот «Питтсбурга» в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1:3, 2-2). 

    Это всего третий такой случай для российского нападающего для его 107 матчей в плей-офф за карьеру. 

    Ранее он не наносил ни одного броска в створ в матчах против «Монреаля» в 2010 году и «Рейнджерс» в 2012 году. 

    Отметим, что за 21 минуту игрового времени Овечкин провел 7 силовых приемов и дважды бросил в сторону ворот (оба раза промахнулся). 

    В 10 матчах текущего плей-офф на его счету 13 (8+5) очков. 

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