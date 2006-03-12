Салах снова лучший в АПЛ, Дзюба вошел в топ-10 бомбардиров в истории ЧР и другие новости утра

1. 22-й тур РФПЛ стартовал со скандального матча «Амкар» – «Арсенал» (0:2). Арбитр Михаил Вилков удалил двух игроков пермяков и назначил в ворота хозяев два пенальти (оба парировал вратарь Хомич!), за что получил «единицу». У «Амкара» попросили прощения, а клуб ответил, что «за извинения очки не начисляют».

2. Артем Дзюба забил первый гол за тульский «Арсенал» (сперва не реализовал пенальти, но добил мяч в ворота) и вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории чемпионатов России.

3. Кубок Гагарина. «Йокерит» победил «Сочи» (2:1 ОТ) благодаря дублю Толванена (у него 5 шайб в 5 матчах плей-офф) и в полуфинале Западной конференции и сыграет с ЦСКА.

4. «Коламбус» обыграл «Детройт» (3:2), у Бобровского – 4 победы в 5 последних матчах, у Панарина – 60-е очко в сезоне.

5. Мо Салах признан лучшим игроком АПЛ в феврале, а лучшим тренером стал Крис Хьютон из «Брайтона». Антуана Гризманна отметили в примере за 8 голов в 5 матчах. Роналду назвали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, а 20-летний Цыганков из киевского «Динамо» покорил Лигу Европы.

6. Еще новости футбола. Марко Ройс продлил контракт с «Боруссией» до 2023 года, а Йозуа Киммих на тот же срок прописался в «Баварии». Леонид Слуцкий согласовал договор с «Витессом» на два года, «МЮ» готов подписать Умтити, а вот Джи-Джи Буффон решил завершить карьеру летом.

7. В НБА «Торонто» прервал победную серию «Хьюстона» (108:105), которому не помогли 40 очков Хардена. «Портленд» взял верх над «Голден Стэйт» (125:108), несмотря на 40 очков Дюрэнта. Все результаты дня.

8. Американский певец Джейсон Деруло представил гимн ЧМ-2018. Есть версия, что это просто песня одного из спонсоров – Кока-колы.

9. Форвард «Зенита» Александр Кокорин в инстаграме призвал идти на выборы, как ранее это сделал голкипер «Спартака» Артем Ребров. Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева поддержала политический флешмоб футболистов, использовав хэштег #putinteam.

10. В Пхенчхане состоялась церемония открытия зимних Паралимпийских игр-2018 (поучаствовали 36 россиян), где будут разыграны 80 комплектов медалей, а завершится все 18 марта.

11. 23 очка Де Коло помогли ЦСКА разгромить «Уникаху» (101:76) в 25-м туре Евролиги.

12. Белоруска Дарья Домрачева выиграла спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти. Ближайшая из россиянок – Дарья Виролайнен (24-я).

13. Танцевальный дуэт из России Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин выиграл чемпионат мира среди юниоров в Софии,бронза у пары Арина Ушакова – Максим Некрасов. У девушек Александра Трусова выиграла короткую программу.

14. Болид Алонсо сломался по ходу последнего дня тестов в Барселоне, Кубица добровольно уступил место в кокпите Строллу. Сергей Сироткин показал 10-е время.

15. Российского легковеса UFC Майрбека Тайсумова сняли с UFC 223 из-за проблем с визой. Его уже третий раз снимают с турнира по этой причине.

16. 18-летний игрок молодежки французского «Тура» найден мертвым дома. Матч команды перенесен.

Цифра дня. Норвежские спортсмены использовали 1% лекарств от астмы от 6000 доз, привезенных на Игры-2018. А зачем столько брали?

Дичь дня. Глава профсоюза КХЛ Коваленко нокаутировал арбитра на турнире ветеранов. Судья был госпитализирован.

Цитаты дня:

Серена Уильямс: «Я никогда не сдавала положительных допинг-проб. Всегда получала терапевтическое разрешение, так что проверяйте информацию»

Маурисио Почеттино: «Руководители «Ювентуса» оказывали давление на судью. В культуре этого клуба помощь команде любой ценой»

Сергей Карякин: «Если предложат миллион долларов, не откажусь сыграть против компьютера»

Зинедин Зидан: «Люди, которые понимают футбол, знают, что Бензема очень хорош»