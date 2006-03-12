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    Директор «Витесса»: «Слуцкий – открытый, харизматичный человек с четкими взглядами»

    Теги Леонид Слуцкий высшая лига Голландия Витесс

    Технический директор «Витесса» Марк ван Хинтум прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера команды.

    «Слуцкий – открытый человек с четкими взглядами. Он харизматичен и отлично говорит по-английски. Так что никаких проблем у нас не было.

    Здорово, что мы наняли человека с большим международным опытом, который многое познал.

    Он бесплатно тренировал национальную сборную и добился большого успеха с ЦСКА.

    Да, у нас здесь будет нечто другое. Нечто новое, но я получил положительные отзывы о нем. Он будет первым россиянином в высшем голландском дивизионе», – сказал Хинтум.

    Контракт Слуцкого с «Витессом» будет рассчитан на два года.

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