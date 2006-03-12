Директор «Витесса»: «Слуцкий – открытый, харизматичный человек с четкими взглядами»

Технический директор «Витесса» Марк ван Хинтум прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера команды.
«Слуцкий – открытый человек с четкими взглядами. Он харизматичен и отлично говорит по-английски. Так что никаких проблем у нас не было.
Здорово, что мы наняли человека с большим международным опытом, который многое познал.
Он бесплатно тренировал национальную сборную и добился большого успеха с ЦСКА.
Да, у нас здесь будет нечто другое. Нечто новое, но я получил положительные отзывы о нем. Он будет первым россиянином в высшем голландском дивизионе», – сказал Хинтум.
Контракт Слуцкого с «Витессом» будет рассчитан на два года.