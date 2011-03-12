Кубица добровольно уступил место в кокпите Строллу в последний день тестов

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс рассказал, что добровольно предложил команде отдать свое трековое время в последний день тестов .

«Это было инициативой Роберта. За семь дней, которые мы провели в Барселоне, наши боевые пилоты, по ряду причин – из-за погодных условий и принятых командой решений, – провели на трассе не так много времени, как хотелось бы, при подготовке к Гран-при Австралии.

Как все знают, Роберт является очень внимательным и чутким гонщиком и знает, что для блага команды важно, чтобы боевые пилоты на тестах преодолели максимальный километраж. И с его стороны было очень щедро это предложить. Это не было инициативой команды, мы не просили его об этом. Как не просил и Ланс. И мы, разумеется, согласны с тем, что основным пилотам нужно как можно лучше подготовиться к Гран-при Австралии», – цитирует autosport.