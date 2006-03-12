Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА проходят десять матчей. В Торонто во встрече лидероа конференций «Рэпторс» прервали победную серию «Рокетс».
«Портленд» Дэмиана Лилларда взял верх над «Голден Стэйт».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 марта, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
- Богданович (21), Джозеф (18 + 7 подборов), Оладипо (17), Тернер (17 + 12 подборов), Янг (4) – старт; Коллисон (17), Букер (8 + 8 подборов), Стивенсон (6), Сабонис (4), Янг (0), Робинсон (0), Лиф (0).
- Дата проведения
- 10 марта, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Детройт
- Гриффин (25 + 8 подборов + 8 передач), Буллок (21), Эннис (14), Смит (12), Драммонд (5 + 17 подборов + 4 блок-шота) – старт; Кеннард (10), Морлэнд (8 + 7 подборов), Нельсон (4), Херн (0), Элленсон (0), Толливер (0).
- Дата проведения
- 10 марта, 03.30, «Air Canada Centre»
- Торонто
- Лаури (30 + 6 передач), Дерозан (23 + 7 подборов), Валанчюнас (14 + 10 подборов), Ибака (11 + 7 подборов), Пауэлл (2) – старт; Ванвлит (11), Миллер (7), Майлз (6), Сиакам (2), Пелтль (2).
- Дата проведения
- 10 марта, 04.00, «FedExForum»
- Мемфис
- Брукс (18), Маклемор (14), Марк Газоль (9 + 11 подборов + 6 передач + 4 блок-шота), Симмонс (6), Грин (2) – старт; Мартин (13), Рэтан-Мэйс (8), Селден (4), Дэвис (4 + 8 подборов), Рэбб (0), Джонсон (0).
- Дата проведения
- 10 марта, 04.00, «Bradley Center»
- Милуоки
- Миддлтон (30), Адетокумбо (28 + 10 подборов), Хенсон (14 + 4 блок-шота), Бледсоу (7 + 8 передач + 5 потерь), Снелл (0) – старт; Паркер (12), Зеллер (12), Браун (11 + 7 подборов), Мухаммад (6), Манфорд (0), Терри (0).
- Дата проведения
- 10 марта, 04.00, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
- Рондо (11), Миротич (9 + 12 подборов), Мур (8), Окафор (6), Холидэй (4) – старт; Миллер (20), Диалло (14 + 9 подборов), Лиггинс (10), Кларк (8), Лемон (7).
- Дата проведения
- 10 марта, 05.00, «Pepsi Center»
- Денвер
- Мюррэй (22 + 8 передач), Миллсэп (21), Йокич (21 + 6 передач), Харрис (19), Бартон (13) – старт; Харрис (12), Пламли (8), Эрнангомес (7), Лайлс (2).
- Дата проведения
- 10 марта, 06.00, «Moda Center»
- Портленд
- Макколлум (30), Лиллард (28 + 8 передач), Нуркич (10 + 11 подборов), Харклесс (6), Амину (4) – старт; Тернер (12), Коллинз (12), Напьер (10), Дэвис (10 + 15 подборов), Коннотон (3), Лэйман (0), Свэниган (0).
- Дата проведения
- 10 марта, 06.00, «Golden 1 Center»
- Сакраменто
- Темпл (23), Куфос (18 + 13 подборов), Богданович (8 + 10 передач), Лабиссьер (8 + 7 подборов), Джексон (7) – старт; Картер (15), Кули (8), Мэйсон (7 + 10 подборов + 6 передач + 5 потерь), Хилд (0).
- Дата проведения
- 10 марта, 06.30, «Staples Center»
- Клипперс
- Харрис (23 + 7 подборов), Джордан (20 + 23 подбора), Уильямс (15 + 7 передач), Риверс (15 + 6 передач), Торнвелл (14) – старт; Харрелл (20), Марьянович (6), Теодосич (3 + 6 передач), Эванс (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.