Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА проходят десять матчей. В во встрече лидероа конференций «Рэпторс» прервали победную серию «Рокетс».

«Портленд» Дэмиана Лилларда взял верх над .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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