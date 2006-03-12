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Sports.ru NBA

    НБА. «Торонто» прервал победную серию «Хьюстона», «Портленд» выиграл у «Голден Стэйт» и другие результаты

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА проходят десять матчей. В Торонто во встрече лидероа конференций «Рэпторс» прервали победную серию «Рокетс».

    «Портленд» Дэмиана Лилларда взял верх над «Голден Стэйт».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Индиана – Атланта 112:87 (34:15, 19:22, 34:26, 25:24)
    Дата проведения
    10 марта, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Статистика
    Индиана
    Богданович (21), Джозеф (18 + 7 подборов), Оладипо (17), Тернер (17 + 12 подборов), Янг (4) – старт; Коллисон (17), Букер (8 + 8 подборов), Стивенсон (6), Сабонис (4), Янг (0), Робинсон (0), Лиф (0).
    Атланта
    Шредер (15 + 6 потерь), Коллинз (8), Дедмон (8 + 7 подборов), Бэйзмор (4), Принс (3) – старт; Дорси (18), Мускала (12), Моррис (9), Тэйлор (4), Уайт (3), Пламли (3), Мэджетт (0 + 6 передач).

    Детройт – Чикаго 99:83 (21:26, 28:21, 24:15, 26:21)
    Дата проведения
    10 марта, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Детройт
    Гриффин (25 + 8 подборов + 8 передач), Буллок (21), Эннис (14), Смит (12), Драммонд (5 + 17 подборов + 4 блок-шота) – старт; Кеннард (10), Морлэнд (8 + 7 подборов), Нельсон (4), Херн (0), Элленсон (0), Толливер (0).
    Чикаго
    Данн (13), Лопес (9), Лавин (8), Холидэй (6), Маркканен (6 + 8 подборов) – старт; Пэйн (17), Вонле (8), Блэйкни (4), Валентайн (4 + 8 подборов), Фелисио (4), Нваба (2), Портис (2).

    Торонто – Хьюстон 108:105 (32:16, 26:27, 25:32, 25:30)
    Дата проведения
    10 марта, 03.30, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Статистика
    Торонто
    Лаури (30 + 6 передач), Дерозан (23 + 7 подборов), Валанчюнас (14 + 10 подборов), Ибака (11 + 7 подборов), Пауэлл (2) – старт; Ванвлит (11), Миллер (7), Майлз (6), Сиакам (2), Пелтль (2).
    Хьюстон
    Харден (40), Пол (14), Ариза (13), Капела (13 + 13 подборов), Такер (3) – старт; Гордон (14), Джонсон (5), Мба а Муте (3), Нене (0).

    Мемфис – Юта 78:95 (23:24, 15:26, 20:21, 20:24)
    Дата проведения
    10 марта, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча Статистика
    Мемфис
    Брукс (18), Маклемор (14), Марк Газоль (9 + 11 подборов + 6 передач + 4 блок-шота), Симмонс (6), Грин (2) – старт; Мартин (13), Рэтан-Мэйс (8), Селден (4), Дэвис (4 + 8 подборов), Рэбб (0), Джонсон (0).
    Юта
    Инглс (16), Рубио (15 + 10 подборов), Митчелл (12 + 6 передач + 5 потерь), Фэйворс (12), Гобер (4 + 10 подборов) – старт; Краудер (22), О'Нил (6 + 7 подборов), Нето (4), Жеребко (4), Ньянг (0), Удох (0).

    Милуоки – Нью-Йорк 120:112 (26:22, 34:33, 31:34, 29:23)
    Дата проведения
    10 марта, 04.00, «Bradley Center»
    Онлайн матча Статистика
    Милуоки
    Миддлтон (30), Адетокумбо (28 + 10 подборов), Хенсон (14 + 4 блок-шота), Бледсоу (7 + 8 передач + 5 потерь), Снелл (0) – старт; Паркер (12), Зеллер (12), Браун (11 + 7 подборов), Мухаммад (6), Манфорд (0), Терри (0).
    Нью-Йорк
    Хардуэй (26 + 7 подборов), Мудиай (19), Кантер (16 + 8 подборов), Томас (5), Ниликина (2) – старт; Уильямс (18), О’Куинн (14 + 6 передач), Берк (4), Бизли (4), Дотсон (2), Корнет (2).

    Новый Орлеан – Вашингтон 97:116 (19:22, 19:31, 24:30, 35:33)
    Дата проведения
    10 марта, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча Статистика
    Новый Орлеан
    Рондо (11), Миротич (9 + 12 подборов), Мур (8), Окафор (6), Холидэй (4) – старт; Миллер (20), Диалло (14 + 9 подборов), Лиггинс (10), Кларк (8), Лемон (7).
    Вашингтон
    Портер (19 + 7 подборов), М-ф Моррис (17), Бил (16 + 7 передач), Саторански (8 + 9 передач), Гортат (6 + 8 подборов) – старт; Скотт (14), Убре (11), Микс (10), Смит (8), Сешнс (7 + 6 передач), Фрэйзер (0), Маинми (0).

    Денвер – Лейкерс 125:116 (37:28, 28:34, 29:34, 31:20)
    Дата проведения
    10 марта, 05.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Статистика
    Денвер
    Мюррэй (22 + 8 передач), Миллсэп (21), Йокич (21 + 6 передач), Харрис (19), Бартон (13) – старт; Харрис (12), Пламли (8), Эрнангомес (7), Лайлс (2).
    Лейкерс
    Лопес (29 + 5 блок-шотов), Рэндл (18), Колдуэлл-Поуп (17 + 9 подборов), Болл (15 + 8 подборов + 8 передач), Кузма (14) – старт; Томас (10), Эннис (8), Уиэр (5), Зубац (0).

    Портленд – Голден Стэйт 125:108 (33:27, 28:25, 26:31, 38:25)
    Дата проведения
    10 марта, 06.00, «Moda Center»
    Онлайн матча Статистика
    Портленд
    Макколлум (30), Лиллард (28 + 8 передач), Нуркич (10 + 11 подборов), Харклесс (6), Амину (4) – старт; Тернер (12), Коллинз (12), Напьер (10), Дэвис (10 + 15 подборов), Коннотон (3), Лэйман (0), Свэниган (0).
    Голден Стэйт
    Дюрэнт (40 + 6 передач + 5 потерь), Томпсон (25), Макги (10), Кук (8), Грин (7 + 12 подборов + 6 передач) – старт; Луни (8), Ливингстон (6), Янг (3), Каспи (1), Джонс (0), Пачулия (0).

    Сакраменто – Орландо 94:88 (22:14, 19:22, 33:26, 20:26)
    Дата проведения
    10 марта, 06.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча Статистика
    Сакраменто
    Темпл (23), Куфос (18 + 13 подборов), Богданович (8 + 10 передач), Лабиссьер (8 + 7 подборов), Джексон (7) – старт; Картер (15), Кули (8), Мэйсон (7 + 10 подборов + 6 передач + 5 потерь), Хилд (0).
    Орландо
    Симмонс (25), Вучевич (13), Огастин (12 + 7 передач), Хезонья (11), Айзек (6) – старт; Мак (8), Айванду (5), Бийомбо (4 + 7 подборов), Первис (2), Берч (2).

    Клипперс – Кливленд 116:102 (35:17, 26:30, 24:30, 31:25)
    Дата проведения
    10 марта, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Статистика
    Клипперс
    Харрис (23 + 7 подборов), Джордан (20 + 23 подбора), Уильямс (15 + 7 передач), Риверс (15 + 6 передач), Торнвелл (14) – старт; Харрелл (20), Марьянович (6), Теодосич (3 + 6 передач), Эванс (0).
    Кливленд
    Джеймс (25 + 10 подборов + 6 передач + 5 потерь), Нэнс (16 + 12 подборов), Джей Ар Смит (15), Джордж Хилл (10), Худ (0) – старт; Кларксон (21), Грин (8), Жижич (4), Осман (3), Перрантес (0), Кальдерон (0), Холланд (0), Корвер (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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