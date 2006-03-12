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    Евролига. 25-й тур. 23 очка Де Коло помогли ЦСКА разгромить «Уникаху», «Жальгирис» уступил «Фенербахче» и другие результаты

    Теги Жальгирис результаты ЦСКА Turkish Airlines Euroleague Фенербахче Догуш Олимпиакос Уникаха Барселона Ласса Црвена Звезда мтс Брозе Бамберг

    Сегодня в рамках 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА крупно победил испанскую «Уникаху». На счету Нандо Де Коло 23 очка.

    Литовский «Жальгирис» дома проиграл турецкому «Фенербахче».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    25-й тур

    ЦСКА Москва Россия  –  Уникаха Испания 101:76 (30:20, 27:23, 22:18, 22:15)
    Дата проведения
    9 марта, 20.00, «Мегаспорт»
    Онлайн матча
    ЦСКА Москва
    Родригес (11 + 7 передач), Курбанов (10), Хиггинс (8), Хайнс (7), Воронцевич (2) – старт; Де Коло (23), Клайберн (13 + 6 передач), Хантер (10), Вестерманн (9), Антонов (4), Фридзон (2), Радд (2).
    Уникаха
    Недович (15), Милосавлевич (8), Маккаллум (7), Окуо (4), Брукс (2) – старт; Огастин (12 + 7 подборов), Диас (7), Диес (7), Вачиньски (5), Суарес (4 + 5 потерь), Салин (3), Солуаде (2).

    Жальгирис Литва  –  Фенербахче Догуш Турция 78:85 (24:17, 16:14, 18:21, 20:33)
    Дата проведения
    9 марта, 21.00, «Жальгирис арена»
    Онлайн матча
    Жальгирис
    Янкунас (15), Пангос (14), Дэвис (10), Тупан (3), Саюс (0) – старт; Мицич (11), Уайт (9), Милакнис (6), Валинскас (4), Улановас (4), Каваляускас (2).
    Фенербахче Догуш
    Слукас (15), Калинич (12 + 6 передач), Мелли (7), Наннэлли (2), Дювериоглу (0) – старт; Датоме (16), Веселы (13), Томпсон (11), Уонамейкер (5), Гудурич (4), Махмутоглу (0).

    Олимпиакос Греция  –  Брозе Бамберг Германия 87:79 (27:19, 15:23, 27:19, 18:18)
    Дата проведения
    9 марта, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
    Онлайн матча
    Олимпиакос
    Спанулис (17 + 8 передач), Принтезис (16), Милутинов (16), Папаниколау (8), Манцарис (0) – старт; Маклин (16), Тилли (6), Робертс (5), Папапетру (3), Браун (0), Стрелниекс (0).
    Брозе Бамберг
    Райт (23), Хикман (14), Радошевич (10), Рубит (6), Никос Зисис (2) – старт; Ло (16), Хэкетт (6 + 6 передач), Олинде (2), Николич (0), Штайгер (0), Митрович (0).

    Барселона Ласса Испания  –  Црвена Звезда мтс Сербия 88:54 (17:12, 28:12, 17:25, 26:5)
    Дата проведения
    9 марта, 23.00, «Палау Блауграна»
    Онлайн матча
    Барселона Ласса
    Рибас (18 + 6 передач), Томич (16), Джексон (4), Клавер (4), Морман (4 + 9 подборов) – старт; Копонен (16), Эртель (13), Пресси (4), Ориола (4), Наварро (3), Везенков (2), Куруц (0).
    Црвена Звезда мтс
    Рочести (13), Фелдэйн (8), Лазич (0), Лессор (0), Бьелица (0) – старт; Добрич (10), Омич (8), Янкович (6), Антич (4), Давидовац (3), Эннис (2).

    Положение команд: ЦСКА Россия – 20-5, Олимпиакос Греция – 18-7, Фенербахче Турция – 18-7, Реал Испания – 15-10, Жальгирис Литва – 15-10, Панатинаикос Греция – 14-11, Химки Россия – 14-11, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 13-12, Баскония Испания – 12-13, Уникаха Испания – 10-15, Црвена Звезда Сербия – 10-15, Валенсия Испания – 9-16, Милан Италия – 9-16, Бамберг Германия – 9-16, Барселона Испания – 8-17, Анадолу Эфес Турция – 6-19.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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