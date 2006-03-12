Евролига. 25-й тур. 23 очка Де Коло помогли ЦСКА разгромить «Уникаху», «Жальгирис» уступил «Фенербахче» и другие результаты

Сегодня в рамках 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА крупно победил испанскую «Уникаху». На счету Нандо Де Коло 23 очка.

Литовский «Жальгирис» дома проиграл турецкому «Фенербахче».

Евролига

Регулярный чемпионат

25-й тур

Положение команд: ЦСКА Россия – 20-5, Олимпиакос Греция – 18-7, Фенербахче Турция – 18-7, Реал Испания – 15-10, Жальгирис Литва – 15-10, Панатинаикос Греция – 14-11, Химки Россия – 14-11, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 13-12, Баскония Испания – 12-13, Уникаха Испания – 10-15, Црвена Звезда Сербия – 10-15, Валенсия Испания – 9-16, Милан Италия – 9-16, Бамберг Германия – 9-16, Барселона Испания – 8-17, Анадолу Эфес Турция – 6-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.