Евролига. 25-й тур. 23 очка Де Коло помогли ЦСКА разгромить «Уникаху», «Жальгирис» уступил «Фенербахче» и другие результаты

Сегодня в рамках 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА крупно победил испанскую «Уникаху». На счету Нандо Де Коло 23 очка.
Литовский «Жальгирис» дома проиграл турецкому «Фенербахче».
Евролига
Регулярный чемпионат
25-й тур
- Дата проведения
- 9 марта, 20.00, «Мегаспорт»
- ЦСКА Москва
- Родригес (11 + 7 передач), Курбанов (10), Хиггинс (8), Хайнс (7), Воронцевич (2) – старт; Де Коло (23), Клайберн (13 + 6 передач), Хантер (10), Вестерманн (9), Антонов (4), Фридзон (2), Радд (2).
- Дата проведения
- 9 марта, 21.00, «Жальгирис арена»
- Жальгирис
- Янкунас (15), Пангос (14), Дэвис (10), Тупан (3), Саюс (0) – старт; Мицич (11), Уайт (9), Милакнис (6), Валинскас (4), Улановас (4), Каваляускас (2).
- Фенербахче Догуш
- Слукас (15), Калинич (12 + 6 передач), Мелли (7), Наннэлли (2), Дювериоглу (0) – старт; Датоме (16), Веселы (13), Томпсон (11), Уонамейкер (5), Гудурич (4), Махмутоглу (0).
- Дата проведения
- 9 марта, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
- Олимпиакос
- Спанулис (17 + 8 передач), Принтезис (16), Милутинов (16), Папаниколау (8), Манцарис (0) – старт; Маклин (16), Тилли (6), Робертс (5), Папапетру (3), Браун (0), Стрелниекс (0).
- Дата проведения
- 9 марта, 23.00, «Палау Блауграна»
- Барселона Ласса
- Рибас (18 + 6 передач), Томич (16), Джексон (4), Клавер (4), Морман (4 + 9 подборов) – старт; Копонен (16), Эртель (13), Пресси (4), Ориола (4), Наварро (3), Везенков (2), Куруц (0).
Положение команд: ЦСКА Россия – 20-5, Олимпиакос Греция – 18-7, Фенербахче Турция – 18-7, Реал Испания – 15-10, Жальгирис Литва – 15-10, Панатинаикос Греция – 14-11, Химки Россия – 14-11, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 13-12, Баскония Испания – 12-13, Уникаха Испания – 10-15, Црвена Звезда Сербия – 10-15, Валенсия Испания – 9-16, Милан Италия – 9-16, Бамберг Германия – 9-16, Барселона Испания – 8-17, Анадолу Эфес Турция – 6-19.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.