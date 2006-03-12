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    «Амкар» – Будогосскому: «За извинения очки не начисляют»

    Теги Амкар премьер-лига Россия судьи Арсенал Тула Андрей Будогосский Михаил Вилков

    «Амкар» отреагировал на заявление руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского о работе арбитра Михаила Вилкова на матче с тульским «Арсеналом» (0:2).

    38-летний рефери в прошедшей игре назначил 2 пенальти и удалил двух игроков хозяев. Инспектор матча Андрей Бутенко поставил ему за работу «единицу».

    Будогосский, комментируя судейство Вилкова, принес пермскому клубу извинения за ошибки арбитра.

    «За извинения очки не начисляют», – отреагировал официальный твиттер «Амкара» на слова Будогосского.

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