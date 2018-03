Полузащитник Мохамед Салах признан лучшим игроком АПЛ в феврале.

Голосование среди болельщиков проводилось на сайте лиги.

В трех матчах февраля Салах забил 4 гола и сделал две голевые передачи. Его подробную статистику можно изучить здесь.

