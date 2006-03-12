Чемпионат России. «Локомотив» в гостях у «Урала»

В 22-м туре РФПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» (0:0).

В воскресенье «Зенит» не справился с «Ростовом» (0:0), ЦСКА на выезде разгромил «Ахмат» (3:0), «Спартак» победил СКА (1:0).

В понедельник состоится матч «Урал» – «Локомотив».

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22-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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