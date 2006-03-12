Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Чемпионат России. «Локомотив» в гостях у «Урала»

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Амкар Ростов Рубин премьер-лига Россия результаты Динамо Москва Ахмат Урал СКА Хабаровск Анжи Арсенал Тула Краснодар Уфа Тосно

    В 22-м туре РФПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» (0:0). 

    В воскресенье «Зенит» не справился с «Ростовом» (0:0), ЦСКА на выезде разгромил «Ахмат» (3:0), «Спартак» победил СКА (1:0).

    В понедельник состоится матч «Урал» – «Локомотив».

    Чемпионат России

    22-й тур

    Урал – Локомотив
    Дата проведения
    12 марта, 17.00, «СКБ-Банк Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    Ростов – Зенит 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    11 марта, 14.00, «Олимп-2»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    РостовПесьяков, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Паршивлюк, Калачев, Гацкан, Сапета (Гулиев, 65), Скопинцев (Макеев, 73), Сигурдарсон, Ионов (Зуев, 86).
    ЗенитЛодыгин, Смольников, Иванович, Маммана (Заболотный, 11), Мевля, Кузяев (Ригони, 70), Краневиттер, Жирков, Оздоев, Полоз (Кокорин, 59), Дриусси.
    Предупреждения:
    Дриусси (8), Сапета (36), Иванович (43), Гацкан (67), Оздоев (88).

     

    Ахмат – ЦСКА 0:3 (0:2, 0:1)
    Дата проведения
    11 марта, 16.30, «Ахмат-Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 6 Головин, 0:2 – 28 Витиньо, 0:3 – 68 Игнашевич.
    АхматГудиев, Уциев, Швец, Плиев, Мохаммади, Исмаэл, Иванов, Роши, Митришев (Бериша, 79), Лео Жаба (Мбенг, 68), Балай.
    ЦСКААкинфеев, Набабкин, Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Головин, Натхо (Бистрович, 82), Дзагоев (Кучаев, 66), Витиньо (Березуцкий, 54), Вернблум, Муса.
    Предупреждения:
    Уциев (52), Березуцкий (62), Щенников (71).

     

    Спартак – СКА Хабаровск 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    11 марта, 19.00, «Открытие Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 90 Фернандо.
    СпартакСелихов, Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин (Самедов, 58), Ханни (Мельгарехо, 58), Промес (Педро Роша, 78), Луис Адриано.
    СКА ХабаровскДовбня, Кабутов, Карпов, Димидко, Тубич, Никифоров, Макаров, Баляйкин (Махатадзе, 71), Самсонов (Карасев, 46), Канунников, Секульски (Маркович, 46).
    Предупреждения:
    Промес (27), Самсонов (35), Фернандо (90).

     

    Амкар – Арсенал Тула 0:2 (0:1, 0:1)
    Дата проведения
    9 марта, 14.00, «Нефтяник»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 11 Дзюба, 0:2 – 83 Ткачев.
    АмкарХомич, Белоруков, Сиваков, Занев, Милькович, Гащенков, Эззатоллахи (Огуде, 74), Идову, Браун Форбс (Бодул, 61), Рязанцев (Мельников, 80), Оланаре.
    Арсенал ТулаЛевашов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Григалава (Альварес, 5), Чаушич, Ткачев, Джорджевич (Берхамов, 78), Горбатенко, Кангва (Шевченко, 87), Дзюба.
    Предупреждения:
    Кангва (58), Белоруков (67), Дзюба (67).
    Удаления:
    Огуде (76), Белоруков (80).

     

    Уфа – Анжи 3:2 (0:0, 3:2)
    Дата проведения
    10 марта, 14.00, «Нефтяник»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 57 Никитин, 1:1 – 64 Лескано, 2:1 – 65 Пауревич, 3:1 – 67 Йокич, 3:2 – 81 Полуяхтов.
    УфаБеленов, Тумасян (Никитин, 35), Неделчару, Табидзе, Живоглядов, Салатич, Пауревич, Йокич, Стоцкий, Сысуев, Фатаи (Сейдахмет, 46; Аликин, 89).
    АнжиЛория, Полуяхтов, Самарджич, Брызгалов, Армаш (Будковский, 79), Антон, Бакаев, Данченко (Прудников, 90), Маркелов, Хубулов (Калмыков, 72), Лескано.
    Предупреждения:
    Йокич (45), Антон (56), Сейдахмет (83), Самарджич (83), Беленов (90).

     

    Динамо – Краснодар 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    10 марта, 16.30, «Арена Химки»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    ДинамоШунин, Козлов, Рыков, Шуньич, Морозов, Цаллагов, Соу, Ташаев, Черных (Соснин, 87), Рауш (Грулев, 46), Обольский (Панченко, 61).
    КраснодарСиницын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Петров, Перейра (Вандерсон, 69), Каборе, Мамаев (Жоаозиньо, 75), Шатов, Классон, Смолов.
    Предупреждения:
    Гранквист (50), Перейра (60).

     

    Тосно – Рубин 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    10 марта, 19.00, «Старт»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 75 Подберезкин.
    ТосноОпарин, Маргасов, Буйволов, Дугалич, Чернов, Полетанович, Галиулин (Рикардиньо, 80), Жигулев (Мелкадзе, 80), Нуну Роша, Мирзов (Макаров, 74), Погребняк.
    РубинДжанаев, Энаке, Камболов, Навас, Гранат, Кудряшов, Могилевец, Нобоа, Подберезкин, Жемалетдинов (Ахметов, 64; Сорокин, 88), Попов.
    Предупреждения:
    Энаке (18), Гранат (89).

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица премьер-лиги

    Статистика премьер-лиги

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться