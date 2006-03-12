Чемпионат России. «Локомотив» в гостях у «Урала»

В 22-м туре РФПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» (0:0).
В воскресенье «Зенит» не справился с «Ростовом» (0:0), ЦСКА на выезде разгромил «Ахмат» (3:0), «Спартак» победил СКА (1:0).
В понедельник состоится матч «Урал» – «Локомотив».
Чемпионат России
22-й тур
- Дата проведения
- 12 марта, 17.00, «СКБ-Банк Арена»
- Дата проведения
- 11 марта, 14.00, «Олимп-2»
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Ростов –
Песьяков, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Паршивлюк, Калачев, Гацкан, Сапета (Гулиев, 65), Скопинцев (Макеев, 73), Сигурдарсон, Ионов (Зуев, 86).
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Зенит –
Лодыгин, Смольников, Иванович, Маммана (Заболотный, 11), Мевля, Кузяев (Ригони, 70), Краневиттер, Жирков, Оздоев, Полоз (Кокорин, 59), Дриусси.
- Дата проведения
- 11 марта, 16.30, «Ахмат-Арена»
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Ахмат –
Гудиев, Уциев, Швец, Плиев, Мохаммади, Исмаэл, Иванов, Роши, Митришев (Бериша, 79), Лео Жаба (Мбенг, 68), Балай.
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ЦСКА –
Акинфеев, Набабкин, Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Головин, Натхо (Бистрович, 82), Дзагоев (Кучаев, 66), Витиньо (Березуцкий, 54), Вернблум, Муса.
- Предупреждения:
- Уциев (52), Березуцкий (62), Щенников (71).
- Дата проведения
- 11 марта, 19.00, «Открытие Арена»
- Гол:
- 1:0 – 90 Фернандо.
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Спартак –
Селихов, Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин (Самедов, 58), Ханни (Мельгарехо, 58), Промес (Педро Роша, 78), Луис Адриано.
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СКА Хабаровск –
Довбня, Кабутов, Карпов, Димидко, Тубич, Никифоров, Макаров, Баляйкин (Махатадзе, 71), Самсонов (Карасев, 46), Канунников, Секульски (Маркович, 46).
- Дата проведения
- 9 марта, 14.00, «Нефтяник»
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Амкар –
Хомич, Белоруков, Сиваков, Занев, Милькович, Гащенков, Эззатоллахи (Огуде, 74), Идову, Браун Форбс (Бодул, 61), Рязанцев (Мельников, 80), Оланаре.
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Арсенал Тула –
Левашов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Григалава (Альварес, 5), Чаушич, Ткачев, Джорджевич (Берхамов, 78), Горбатенко, Кангва (Шевченко, 87), Дзюба.
- Дата проведения
- 10 марта, 14.00, «Нефтяник»
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Уфа –
Беленов, Тумасян (Никитин, 35), Неделчару, Табидзе, Живоглядов, Салатич, Пауревич, Йокич, Стоцкий, Сысуев, Фатаи (Сейдахмет, 46; Аликин, 89).
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Анжи –
Лория, Полуяхтов, Самарджич, Брызгалов, Армаш (Будковский, 79), Антон, Бакаев, Данченко (Прудников, 90), Маркелов, Хубулов (Калмыков, 72), Лескано.
- Дата проведения
- 10 марта, 16.30, «Арена Химки»
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Динамо –
Шунин, Козлов, Рыков, Шуньич, Морозов, Цаллагов, Соу, Ташаев, Черных (Соснин, 87), Рауш (Грулев, 46), Обольский (Панченко, 61).
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Краснодар –
Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Петров, Перейра (Вандерсон, 69), Каборе, Мамаев (Жоаозиньо, 75), Шатов, Классон, Смолов.
- Дата проведения
- 10 марта, 19.00, «Старт»
- Гол:
- 0:1 – 75 Подберезкин.
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Тосно –
Опарин, Маргасов, Буйволов, Дугалич, Чернов, Полетанович, Галиулин (Рикардиньо, 80), Жигулев (Мелкадзе, 80), Нуну Роша, Мирзов (Макаров, 74), Погребняк.
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Рубин –
Джанаев, Энаке, Камболов, Навас, Гранат, Кудряшов, Могилевец, Нобоа, Подберезкин, Жемалетдинов (Ахметов, 64; Сорокин, 88), Попов.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.