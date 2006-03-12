«Амкар» – «Арсенал». Вилков удалил Огуде и Белорукова

Сразу два игрока «Амкара» были удалены в концовке матча 22-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (0:2).
На 76-й минуте прямая красная карточка была показана полузащитнику Фегору Огуде. Африканец в центре поля наступил на бутсу Сергея Ткачева, арбитр Михаил Вилков решил наказать игрока пермской команды удалением.
На 80-й минуте вторую желтую карточку получил защитник Дмитрий Белоруков, сыгравший рукой в своей штрафной. Первую карточку он получил в начале второго тайма за стык с нападающим Артемом Дюзбой.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.