«Амкар» – «Арсенал». Вилков удалил Огуде и Белорукова

Сразу два игрока «Амкара» были удалены в концовке матча 22-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (0:2).

На 76-й минуте прямая красная карточка была показана полузащитнику Фегору Огуде. Африканец в центре поля наступил на бутсу , арбитр Михаил Вилков решил наказать игрока пермской команды удалением.

На 80-й минуте вторую желтую карточку получил защитник , сыгравший рукой в своей штрафной. Первую карточку он получил в начале второго тайма за стык с нападающим Артемом Дюзбой.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.