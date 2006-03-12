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    «Амкар» – «Арсенал». Вилков удалил Огуде и Белорукова

    Теги Амкар Дмитрий Белоруков премьер-лига Россия судьи Арсенал Тула Михаил Вилков Фегор Огуде

    Сразу два игрока «Амкара» были удалены в концовке матча 22-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (0:2).

    На 76-й минуте прямая красная карточка была показана полузащитнику Фегору Огуде. Африканец в центре поля наступил на бутсу Сергея Ткачева, арбитр Михаил Вилков решил наказать игрока пермской команды удалением.

    На 80-й минуте вторую желтую карточку получил защитник Дмитрий Белоруков, сыгравший рукой в своей штрафной. Первую карточку он получил в начале второго тайма за стык с нападающим Артемом Дюзбой.

    Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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