Слуцкий согласовал контракт с «Витессом»

Российский тренер в следующем сезоне будет работать в голландском « .

Как утверждает De Telegraaf, стороны уже согласовали контракт и сейчас ждут разрешения на работу для Слуцкого, чтобы объявить о соглашении. Эту информацию подтвердил технический директор клуба Марк ван Хинтум.

Слуцкий возглавит команду со следующего сезона. Он станет первым российским тренером в эредивизие.

Интересно, что нынешний тренер Хэнк Фрейзер покинет свой пост из-за вмешательства со стороны руководства в его работу, как и предыдущий тренер Мо Аллах.