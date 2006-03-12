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    Слуцкий согласовал контракт с «Витессом»

    Теги Леонид Слуцкий высшая лига Голландия Витесс возможные трансферы Хенк Фрэзер

    Российский тренер Леонид Слуцкий в следующем сезоне будет работать в голландском «Витессе».

    Как утверждает De Telegraaf, стороны уже согласовали контракт и сейчас ждут разрешения на работу для Слуцкого, чтобы объявить о соглашении. Эту информацию подтвердил технический директор клуба Марк ван Хинтум.

    Слуцкий возглавит команду со следующего сезона. Он станет первым российским тренером в эредивизие.

    Интересно, что нынешний тренер Хэнк Фрейзер покинет свой пост из-за вмешательства со стороны руководства в его работу, как и предыдущий тренер Мо Аллах.

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