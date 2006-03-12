Слуцкий согласовал контракт с «Витессом»

Российский тренер Леонид Слуцкий в следующем сезоне будет работать в голландском «Витессе».
Как утверждает De Telegraaf, стороны уже согласовали контракт и сейчас ждут разрешения на работу для Слуцкого, чтобы объявить о соглашении. Эту информацию подтвердил технический директор клуба Марк ван Хинтум.
Слуцкий возглавит команду со следующего сезона. Он станет первым российским тренером в эредивизие.
Интересно, что нынешний тренер Хэнк Фрейзер покинет свой пост из-за вмешательства со стороны руководства в его работу, как и предыдущий тренер Мо Аллах.