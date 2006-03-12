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    «МЮ» готов активировать опцию выкупа Умтити и предлагает ему контракт с зарплатой 9 млн евро в год

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Барселона примера Испания Самюэль Умтити

    Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити может перейти в «Манчестер Юнайтед».

    По информации Diario Sport, представители «МЮ» находятся в постоянном контакте с агентом и братом француза с зимнего трансферного окна.

    «Юнайтед» предлагает Умтити контракт с зарплатой 9 миллионов евро в год после уплаты налогов. Манкунианцы готовы летом активировать опцию выкупа Умтити за 60 миллионов евро.

    В трансфере футболиста заинтересован лично главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью. Утверждается, что он несколько раз связывался с Умтити и общался с ним по телефону.

    В «Барселоне» уверены, что игрок продлит с клубом контракт, но считают зарплату в 9 миллионов евро слишком высокой, в то время как сторона Умтити требует именно такие деньги. Каталонцы хотят решить этот вопрос до ЧМ-2018.

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