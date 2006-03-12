«МЮ» готов активировать опцию выкупа Умтити и предлагает ему контракт с зарплатой 9 млн евро в год

Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити может перейти в .

По информации Diario Sport, представители «МЮ» находятся в постоянном контакте с агентом и братом француза с зимнего трансферного окна.

«Юнайтед» предлагает Умтити контракт с зарплатой 9 миллионов евро в год после уплаты налогов. Манкунианцы готовы летом активировать опцию выкупа Умтити за 60 миллионов евро.

В трансфере футболиста заинтересован лично главный тренер «МЮ» . Утверждается, что он несколько раз связывался с Умтити и общался с ним по телефону.

В «Барселоне» уверены, что игрок продлит с клубом контракт, но считают зарплату в 9 миллионов евро слишком высокой, в то время как сторона Умтити требует именно такие деньги. Каталонцы хотят решить этот вопрос до ЧМ-2018.