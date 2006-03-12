Маурисио Почеттино: «Руководители «Ювентуса» оказывали давление на судью. В культуре этого клуба помощь команде любой ценой»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, комментируя поражение от (1:2, 3:4 по сумме двух матчей) и вылет команды Лиги чемпионов, отметил, что представители туринцев оказывали давление на арбитра Шимона Марчиняка по ходу игры.

«Из такой масштабной ситуации нужно извлекать уроки. Если взять просто статистику двух матчей, то был гораздо лучше.

Но в футболе нужно не только сыграть лучше, иметь лучшую статистику, нанести больше ударов и больше владеть мячом.

Важны маленькие детали. Отдельные турниры требуют разные вещи. «Ювентус» – специалисты, потому что у них есть привычка побеждать и привычка оказывать давление на судью.

Их владелец находился в туннеле до и после игры. Перед игрой – , после – Аньелли и Беппе Маротта. В перерыве я видел, как они оказывали давление на арбитра.

Я не говорю, что тоже должен там находиться, а лишь то, что «Ювентус» преподнес большой урок, как нужно себя вести.

В культуре этого клуба помощь команде любой ценой. Это была отличная возможность поучиться у них не только на поле, но и за его пределами», – сказал Почеттино.