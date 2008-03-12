Чемпионат мира среди юниоров. Скопцова и Алешин выиграли золото, Ушакова и Некрасов – 3-и

9 марта на чемпионате мира среди юниоров в Софии танцевальные дуэты показали произвольные танцы. Итоговую победу одержали россияне Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, Арина Ушакова – Максим Некрасов 3-и.

Чемпионат мира среди юниоров

София, Болгария

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия) – 155,15

2. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 147,68

3. Арина Ушакова – Максим Некрасов (Россия) – 146,88

4. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада) – 146,22

5. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 145,85

6. Кэролин Грин – Гордон Грин (США) – 141,83

7. Хлоя Льюис – Логан Бай (США) – 139,17

8. Наташа Лагуж – Корентин Райе (Франция) – 136,75

9. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия) – 133,07

10. Риа Швендингер – Валентин Вундерлих (Германия) – 130,27

11. Дарья Попова – Владимир Беликов (Украина) – 125,26

Произвольный танец

1. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия) – 88,71

2. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 86,83

3. Арина Ушакова – Максим Некрасов (Россия) – 85,59

4. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 84,90

5. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада) – 83,83

6. Хлоя Льюис – Логан Бай (США) – 81,10

7. Кэролин Грин – Гордон Грин (США) – 80,97

8. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия) – 78,12

9. Наташа Лагуж – Корентин Райе (Франция) – 77,49

10. Риа Швендингер – Валентин Вундерлих (Германия) – 75,25

11. Дарья Попова – Владимир Беликов (Украина) – 69,70