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    Чемпионат мира среди юниоров. Скопцова и Алешин выиграли золото, Ушакова и Некрасов – 3-и

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    9 марта на чемпионате мира среди юниоров в Софии танцевальные дуэты показали произвольные танцы. Итоговую победу одержали россияне Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, Арина Ушакова – Максим Некрасов 3-и.

    Чемпионат мира среди юниоров

    София, Болгария

    Танцы на льду

    Итоговое положение

    1. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия) – 155,15
    2. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 147,68
    3. Арина Ушакова – Максим Некрасов (Россия) – 146,88
    4. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада) – 146,22
    5. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 145,85
    6. Кэролин Грин – Гордон Грин (США) – 141,83
    7. Хлоя Льюис – Логан Бай (США) – 139,17
    8. Наташа Лагуж – Корентин Райе (Франция) – 136,75
    9. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия) – 133,07
    10. Риа Швендингер – Валентин Вундерлих (Германия) – 130,27
    11. Дарья Попова – Владимир Беликов (Украина) – 125,26

    Произвольный танец 

    1. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия) – 88,71
    2. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 86,83
    3. Арина Ушакова – Максим Некрасов (Россия) – 85,59
    4. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 84,90
    5. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада) – 83,83
    6. Хлоя Льюис – Логан Бай (США) – 81,10
    7. Кэролин Грин – Гордон Грин (США) – 80,97
    8. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия) – 78,12
    9. Наташа Лагуж – Корентин Райе (Франция) – 77,49
    10. Риа Швендингер – Валентин Вундерлих (Германия) – 75,25
    11. Дарья Попова – Владимир Беликов (Украина) – 69,70

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