Чемпионат мира среди юниоров. Скопцова и Алешин выиграли золото, Ушакова и Некрасов – 3-и

9 марта на чемпионате мира среди юниоров в Софии танцевальные дуэты показали произвольные танцы. Итоговую победу одержали россияне Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, Арина Ушакова – Максим Некрасов 3-и.
Чемпионат мира среди юниоров
София, Болгария
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия) – 155,15
2. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 147,68
3. Арина Ушакова – Максим Некрасов (Россия) – 146,88
4. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада) – 146,22
5. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 145,85
6. Кэролин Грин – Гордон Грин (США) – 141,83
7. Хлоя Льюис – Логан Бай (США) – 139,17
8. Наташа Лагуж – Корентин Райе (Франция) – 136,75
9. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия) – 133,07
10. Риа Швендингер – Валентин Вундерлих (Германия) – 130,27
11. Дарья Попова – Владимир Беликов (Украина) – 125,26
Произвольный танец
1. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия) – 88,71
2. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 86,83
3. Арина Ушакова – Максим Некрасов (Россия) – 85,59
4. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 84,90
5. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада) – 83,83
6. Хлоя Льюис – Логан Бай (США) – 81,10
7. Кэролин Грин – Гордон Грин (США) – 80,97
8. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия) – 78,12
9. Наташа Лагуж – Корентин Райе (Франция) – 77,49
10. Риа Швендингер – Валентин Вундерлих (Германия) – 75,25
11. Дарья Попова – Владимир Беликов (Украина) – 69,70