Болид Алонсо сломался по ходу последнего дня тестов в Барселоне

Команда вновь столкнулась с техническими проблемами по ходу предсезонных тестов в Барселоне, сообщает Sky Sports.

По ходу последнего дня тестов был вынужден остановить болид в седьмом повороте, после чего покинул кокпит, а болид был эвакуирован с трассы маршалами. Пока причина поломки остается неизвестной.

У Алонсо уже возникали проблемы на вторых предсезонных тестах – позавчера испанец также был вынужден остановиться на трассе из-за утечки масла, и в итоге механикам пришлось менять двигатель.