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    Болид Алонсо сломался по ходу последнего дня тестов в Барселоне

    Теги происшествия Макларен Фернандо Алонсо тесты Формула-1 Формула-1

    Команда «Макларен» вновь столкнулась с техническими проблемами по ходу предсезонных тестов в Барселоне, сообщает Sky Sports.

    По ходу последнего дня тестов Фернандо Алонсо был вынужден остановить болид в седьмом повороте, после чего покинул кокпит, а болид был эвакуирован с трассы маршалами. Пока причина поломки остается неизвестной.

    У Алонсо уже возникали проблемы на вторых предсезонных тестах – позавчера испанец также был вынужден остановиться на трассе из-за утечки масла, и в итоге механикам пришлось менять двигатель.

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