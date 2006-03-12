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    baltika

    Российские клубы проиграли в Лиге Европы, первая победа Шипулина и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. Это был очень плохой вечер для российских клубов в Лиге Европы – один гол на троих. «Атлетико» раскатал «Локомотив», ЦСКА дома проиграл «Лиону», а «Зенит» в гостях уступил «РБ Лейпциг». Юрию Семину ни в коем случае не стыдно, а Виктор Гончаренко не согласен с результатом

    2. В главном матче дня «Арсенал» обыграл «Милан». Арсен Венгер счастлив. Результаты остальных матчей Лиги Европы. 

    3. В КХЛ СКА и ЦСКА вышли в следующий раунд плей-офф, но главная тема дня – судьи. Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин говорил о «бессовестных людях», комментируя наказание Телегина (10 и 20 минут штрафа). Вратарь «Северстали»  Юлиус Гудачек предположил, что ему дали 10-минутный штраф из-за интересов СКА. А главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев уверял, что его команде забили из офсайда. Олег Знарок на правах авторитетного тренера закрыл тему. Кстати, «Спартак» установил антирекорд Кубка Гагарина, забив только одну шайбу в турнире. 

    4. Антон Шипулин победил в спринте на Кубке мира в Контиолахти и объяснил, почему эта гонка была важна. Это первая победа русского биатлона в сезоне.

    5. Руководство «МЮ» предупредило суперзвезд клуба, что если они будут скандалить с Моуринью, их продадут. 

    6. «Химки» в баскетбольной Евролиге дома уступили «Милану», «Анадолу Эфес» проиграл «Маккаби». Все результаты 

    7. В НХЛ Дадонов и Сергачев набрали по 2 очка. Все результаты.

    8. В НБА «Миннесота» проиграла «Бостону». Все результаты.

    9. Леброн может уйти из «Кавальерс». Вариантов много.

    10. В «Барселоне» допускают трансфер Месси. За 700 миллионов евро. 

    11.  Арбитр матча «Зенит» – «Амкар» Сельдяков в следующем туре будет судить ФНЛ. За методическую ошибку

    12. Италия простилась с Давиде Астори. 

    Цитаты

    Ромелу Лукаку о заскоках своего тренера: «Моуринью считает меня своим сержантом на поле. Это немного странно, учитывая, что я нападающий»

    Игрок «Спартака» Артем Воронин о невозможном: «Хочется, чтоб был потолок зарплат. Если разбросать игроков ЦСКА по всем клубам, ситуация выровняется»

    Сергей Семак о будущем: «Хотелось бы вернуться в «ПСЖ» в качестве тренера»

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