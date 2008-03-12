Кокорин в инстаграме призвал идти на выборы. Такой же пост 3 дня назад публиковал Ребров

Вратарь «Спартака» стал не единственным российским футболистом, который призвал своих подписчиков в инстаграме прийти на выборы.

Его примеру последовал форвард Александр Кокорин. Он опубликовал в инстаграме пост с призывом пойти на выборы, выдержанный в той же стилистике, что и пост Реброва.

Кокорин использовал несколько хэштегов – #странавыбирает, #правовыбирать, #долгприйти, #недлягалочки, #идунавыборы,

#18марта – и отключил комментарии к записи, в точности, как это сделал ранее Ребров.

Ребров опубликовал в инстаграме пост с призывом прийти на выборы-2018