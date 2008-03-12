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    Кокорин в инстаграме призвал идти на выборы. Такой же пост 3 дня назад публиковал Ребров

    Теги Зенит Артем Ребров премьер-лига Россия фото Александр Кокорин политика

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров стал не единственным российским футболистом, который призвал своих подписчиков в инстаграме прийти на выборы.

    Его примеру последовал форвард «Зенита» Александр Кокорин. Он опубликовал в инстаграме пост с призывом пойти на выборы, выдержанный в той же стилистике, что и пост Реброва.

    Кокорин использовал несколько хэштегов – #странавыбирает, #правовыбирать, #долгприйти, #недлягалочки, #идунавыборы,
    #18марта – и отключил комментарии к записи, в точности, как это сделал ранее Ребров.

    Ребров опубликовал в инстаграме пост с призывом прийти на выборы-2018

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