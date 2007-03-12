Серена Уильямс: «Я никогда не сдавала положительных допинг-проб. Всегда получала терапевтическое разрешение, так что проверяйте информацию»

Американка Серена Уильямс, проведшая в Индиан-Уэллсе первый матч за 404 дня, прокомментировала появившуюся в 2016 году информацию о том, что в 2015 году во время победного «Ролан Гаррос» она получила терапевтическое разрешение на использование запрещенного препарата.

– Серена, это было довольно давно, но у меня не было возможности задать этот вопрос. Были слиты документы, которые показали, что вы задним числом получили терапевтическое разрешение на использование преднизолона на «Ролан Гаррос»-2015. Мне интересно, не могли бы вы рассказать подробнее, как вы начали его принимать, почему не получили ТР вовремя…

– Почему я что? Можете говорить погромче, чтобы все слышали вопрос о моих лекарствах?

– Почему вы не получили ТР вовремя, и сдавали ли вы положительную допинг-пробу.

– Я никогда не сдавала положительных проб. Я всегда получала ТР, так что проверяйте информацию. На самом деле…

– Вы получили ТР, но задним числом.

– Нет, нет, нет. Я не могла играть «Ролан Гаррос» и не стала бы играть, если бы не получила ТР. Если вы помните, я тогда была очень больна. Я не знаю, как я выиграла матч, и я буквально говорила, что не могу играть финал, мне нужно ТР, чтобы принять противоотечное средство.

Я всегда с радостью отвечала на такие вопросы. Я играю уже больше 20 лет и всегда была предельно откровенна. Я очень этим горжусь, особенно теперь, когда у меня есть ребенок. Я никогда не смогу посмотреть дочери в глаза и сказать: «Мама жульничала». Или: «Мама поступила очень безответственно».

И даже до этого у меня всегда был такой подход. Я никогда не пыталась найти какую-нибудь лазейку, потому что я не такая и никогда не буду такой, – сказала теннисистка.

Кто-то взламывает WADA и сливает данные об американских спортсменах. Это русские?