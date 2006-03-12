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    Зинедин Зидан: «Люди, которые понимают футбол, знают, что Бензема очень хорош»

    Теги Карим Бензема Реал Мадрид примера Испания Зинедин Зидан Эйбар

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан перед матчем примеры против «Эйбара» поддержал форварда Карима Бензема.

    В 21 матче примеры 30-летний француз забил всего 4 гола.

    «Я не буду говорить, справедлива ли критика Бензема. Меня интересует его работа. Был бы рад, если бы он забил, у него были моменты. Но Карим хорошо помогал команде.

    Мне не нужно никого убеждать. Есть люди, которые понимают футболе, и они знают, что Бензема очень хорош.

    Всегда есть футболисты, которые нравятся и не нравятся людям. Кому-то нравится Иско, кому-то – нет. Это влияет на вас, журналистов, а не на меня.

    Карим провел в «Реале» 9 лет, и мне не надо защищать его. Он очень хорош, и мне нравится его игра.

    Его статистика говорит сама за себя. Он «девятка» «Реала», и мы фокусируемся на нем только потому, что он не забивал много в последнее время.

    Карима критикуют, потому что он не забивает, но он делает и другие вещи для команды. Голы придут.

    Нас ожидает очередной трудный матч чемпионата на стадионе с маленьким полем. Будет сложно набрать очки, ведь «Эйбар» проводит хороший сезон. Нам нужно очень хорошо играть, чтобы победить.

    Иногда сложно сохранять форму на протяжении всего сезона. В чемпионате у клубов всегда есть взлеты и падения.

    Большой отрыв от лидера оказывает большое психологическое давление. Мой посыл команде состоит в том, что мы не опустим руки», – сказал Зидан.

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