Зинедин Зидан: «Люди, которые понимают футбол, знают, что Бензема очень хорош»

Главный тренер Зинедин Зидан перед матчем примеры против «Эйбара» поддержал форварда .

В 21 матче примеры 30-летний француз забил всего 4 гола.

«Я не буду говорить, справедлива ли критика Бензема. Меня интересует его работа. Был бы рад, если бы он забил, у него были моменты. Но Карим хорошо помогал команде.

Мне не нужно никого убеждать. Есть люди, которые понимают футболе, и они знают, что Бензема очень хорош.

Всегда есть футболисты, которые нравятся и не нравятся людям. Кому-то нравится Иско, кому-то – нет. Это влияет на вас, журналистов, а не на меня.

Карим провел в «Реале» 9 лет, и мне не надо защищать его. Он очень хорош, и мне нравится его игра.

Его статистика говорит сама за себя. Он «девятка» , и мы фокусируемся на нем только потому, что он не забивал много в последнее время.

Карима критикуют, потому что он не забивает, но он делает и другие вещи для команды. Голы придут.

Нас ожидает очередной трудный матч чемпионата на стадионе с маленьким полем. Будет сложно набрать очки, ведь проводит хороший сезон. Нам нужно очень хорошо играть, чтобы победить.

Иногда сложно сохранять форму на протяжении всего сезона. В чемпионате у клубов всегда есть взлеты и падения.

Большой отрыв от лидера оказывает большое психологическое давление. Мой посыл команде состоит в том, что мы не опустим руки», – сказал Зидан.