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    Андрей Будогосский: «Вилков допустил серьезные ошибки. Приношу извинения «Амкару»

    Теги Амкар премьер-лига Россия судьи Арсенал Тула Андрей Будогосский Михаил Вилков

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал работу арбитра Михаила Вилкова на матче 22-го тура РФПЛ между «Амкаром» и тульским «Арсеналом» (0:2).

    «Я должен с сожалением констатировать, что в прошедшей игре с участием «Амкара» арбитром Вилковым были допущены серьезные, грубые ошибки, повлиявшие на исход матча.

    У него будет достаточно времени, чтобы посидеть и подумать, когда он намерен работать на том уровне, на который он рекомендован.

    Я со своей стороны хочу принести извинения футбольному клубу «Амкар», его руководителям, игрокам и болельщикам за те ошибки, которые были допущены арбитром», – сказал Будогосский.

    Вилков получил «единицу» за этот матч. Он поставил 2 пенальти и удалил двух игроков хозяев.

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