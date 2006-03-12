Андрей Будогосский: «Вилков допустил серьезные ошибки. Приношу извинения «Амкару»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал работу арбитра Михаила Вилкова на матче 22-го тура РФПЛ между «Амкаром» и тульским (0:2).

«Я должен с сожалением констатировать, что в прошедшей игре с участием арбитром Вилковым были допущены серьезные, грубые ошибки, повлиявшие на исход матча.

У него будет достаточно времени, чтобы посидеть и подумать, когда он намерен работать на том уровне, на который он рекомендован.

Я со своей стороны хочу принести извинения футбольному клубу , его руководителям, игрокам и болельщикам за те ошибки, которые были допущены арбитром», – сказал Будогосский.

Вилков получил «единицу» за этот матч. Он поставил 2 пенальти и удалил двух игроков хозяев.