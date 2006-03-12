Арсен Венгер: «Это важная победа после кошмарной недели»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер передал впечатления от победы над «Миланом» (2:0) в 1/8 финала .

«Конечно, это важная победа после того, как у нас выдалась кошмарная неделя. Важно добиться победы, но это еще не выход в следующую стадию. Мы должны закончить работу дома. Я доволен тем, какой настрой, какую ответную реакцию продемонстрировала наша команда.

Сегодня мы были не в том положении, чтобы рисковать. Но нельзя было играть слишком осторожно, ведь тогда команда теряет подвижность. Мы стойко оборонялись до конца матча.

Когда играешь в кубковом финале, сложно осмыслить это в течение нескольких дней. Если оказываешься в нокдауне, словно боксер, то времени отреагировать нет и ты только наполовину активен, но отвечать надо. Гордость и желание демонстрировать свой класс должны проявляться в течение матча», – сказал француз в интервью BT Sport.