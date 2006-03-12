Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Арсен Венгер: «Это важная победа после кошмарной недели»

    Теги Милан Арсен Венгер премьер-лига Англия Лига Европы Арсенал

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер передал впечатления от победы над «Миланом» (2:0) в 1/8 финала Лиги Европы.

    «Конечно, это важная победа после того, как у нас выдалась кошмарная неделя. Важно добиться победы, но это еще не выход в следующую стадию. Мы должны закончить работу дома. Я доволен тем, какой настрой, какую ответную реакцию продемонстрировала наша команда.

    Сегодня мы были не в том положении, чтобы рисковать. Но нельзя было играть слишком осторожно, ведь тогда команда теряет подвижность. Мы стойко оборонялись до конца матча.

    Когда играешь в кубковом финале, сложно осмыслить это в течение нескольких дней. Если оказываешься в нокдауне, словно боксер, то времени отреагировать нет и ты только наполовину активен, но отвечать надо. Гордость и желание демонстрировать свой класс должны проявляться в течение матча», – сказал француз в интервью BT Sport.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться