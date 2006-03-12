Виктор Гончаренко: «Мы не заслуживали поражения от «Лиона»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о поражении от «Лиона» (0:1) в первом матче 1/8 финала .

– Думаю, что, исходя из того, как развивалась игра, мы не заслуживали поражения. Мы не можем нащупать атакующие действия. Создаем мало моментов. Эту проблему нам надо решить. Наверное, ситуацию усугубляло то, что сильно дробило поле, мы много мячей теряли из-за этого.

– С чем было связано отсутствие Витиньо в стартовом составе? И как оцените дебют Бистровича?

– По Бистровичу тяжело однозначно говорить, было много сумбура в действиях команды. Но можно поздравить его с дебютом. Что касается Витиньо, когда мы осенью играли три матча в неделю, он смотрелся тяжело. Планируем нагрузку так, чтобы он наиболее свежим подходил к каждому матчу.

– Довольны ли игрой Миланова и Кучаева на флангах?

– Недоволен. Считаю, что в первом тайме ничего не предложили в плане атаки.

– Вы через Бистровича передали заметку для Натхо. Что в ней было?

– Ничего нового и секретного. Перестроения команды. Когда делаешь много перестроений, так проще показать конкретному игроку, как именно перестраиваемся.

– Насколько оправдал себя выход Понтуса в нападении?

– Он достаточно эффективно действует на любой позиции. Но мы в целом должны найти лучший атакующий вариант.

– Какие ожидания перед ответной игрой?

– Мы думаем о том, как сыграть в Грозном, это очень важный матч. Что касается ответной игры, будем смотреть, в каком состоянии подойдем к этой игре, на кого сможем рассчитывать. Понятно, что попробуем исправить ситуацию. Забитый на выезде мяч многое поменяет, – сказал Гончаренко.