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    Кубок мира. Спринт. Шипулин победил, Расторгуев – 2-й, Бо – 4-й, Малышко – 26-й

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    Сегодня на этапе Кубка мира в финском Контиолахти прошла мужская спринтерская гонка. Победу одержал россиянин Антон Шипулин.

    Дата проведения
    8 марта, 19.45
    Полные результаты

    Контиолахти, Финляндия. Спринт

    1 Антон Шипулин23.51,6 (0+0)
    2 Андрей Расторгуев00.05,8 (0+0)
    3 Кентен Фильон-Майе00.17,3 (0+0)
    4 Йоханнес Бо00.19,0 (0+2)
    5 Арнд Пайффер00.27,4 (0+1)
    6 Симон Дестье00.28,3 (1+0)
    7 Эрик Лессер00.30,6 (0+1)
    8 Симон Шемп00.32,0 (1+1)
    9 Лукас Хофер00.35,2 (0+1)
    10 Доминик Виндиш00.38,3 (0+1)
    11 Хенрик Л’Абе Лунн00.38,5 (0+1)
    12 Уле Эйнар Бьорндален00.40,4 (0+0)
    13 Красимир Анев00.41,3 (0+0)
    14 Ларс Хельге Биркеланд00.43,9 (0+0)
    15 Тимофей Лапшин00.46,5 (0+1)
    16 Лоуэлл Бэйли00.48,4 (0+1)
    17 Лейф Нордгрин00.49,9 (0+1)
    18 Яков Фак00.50,0 (1+0)
    19 Клемен Бауэр00.50,4 (0+2)
    20 Ондржей Моравец00.51,2 (0+1)
    21 Себастьян Самуэльссон00.58,1 (1+1)
    22 Йеспер Нелин01.00,7 (1+0)
    23 Бенедикт Долль01.03,2 (0+2)
    24 Эрленд Овренг Бьонтегорд01.05,4 (1+0)
    25 Владимир Илиев01.08,3 (1+1)
    26 Дмитрий Малышко01.08,5 (1+0)
    27 Роман Реес01.10,0 (0+0)
    28 Юлиан Эберхард01.13,6 (3+2)
    29 Томас Бормолини01.17,2 (0+1)
    30 Максим Цветков01.17,7 (0+1)
    31 Сергей Бочарников01.22,6 (1+0)
    32 Даниэль Мезотич01.26,6 (0+0)
    33 Тарьей Бо01.27,2 (2+1)
    34 Брендан Грин01.29,5 (0+0)
    35 Шон Доэрти01.29,7 (1+2)
    36 Марио Дольдер01.30,6 (0+2)
    37 Мартин Понсилуома01.32,3 (0+0)
    38 Тим Берк01.36,1 (1+2)
    39 Мартин Отченаш01.37,6 (0+1)
    40 Корнел Пукьяну01.38,5 (0+1)
    ......
    46 Евгений Гараничев01.43,3 (1+2)
    ......
    51 Антон Бабиков01.52,8 (0+1)
    ......
    87 Матвей Елисеев03.03,9 (0+3)

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