Кубок мира. Спринт. Шипулин победил, Расторгуев – 2-й, Бо – 4-й, Малышко – 26-й

Сегодня на этапе Кубка мира в финском Контиолахти прошла мужская спринтерская гонка. Победу одержал россиянин Антон Шипулин.
- Дата проведения
- 8 марта, 19.45
Контиолахти, Финляндия. Спринт
|1
|Антон Шипулин
|23.51,6 (0+0)
|2
|Андрей Расторгуев
|00.05,8 (0+0)
|3
|Кентен Фильон-Майе
|00.17,3 (0+0)
|4
|Йоханнес Бо
|00.19,0 (0+2)
|5
|Арнд Пайффер
|00.27,4 (0+1)
|6
|Симон Дестье
|00.28,3 (1+0)
|7
|Эрик Лессер
|00.30,6 (0+1)
|8
|Симон Шемп
|00.32,0 (1+1)
|9
|Лукас Хофер
|00.35,2 (0+1)
|10
|Доминик Виндиш
|00.38,3 (0+1)
|11
|Хенрик Л’Абе Лунн
|00.38,5 (0+1)
|12
|Уле Эйнар Бьорндален
|00.40,4 (0+0)
|13
|Красимир Анев
|00.41,3 (0+0)
|14
|Ларс Хельге Биркеланд
|00.43,9 (0+0)
|15
|Тимофей Лапшин
|00.46,5 (0+1)
|16
|Лоуэлл Бэйли
|00.48,4 (0+1)
|17
|Лейф Нордгрин
|00.49,9 (0+1)
|18
|Яков Фак
|00.50,0 (1+0)
|19
|Клемен Бауэр
|00.50,4 (0+2)
|20
|Ондржей Моравец
|00.51,2 (0+1)
|21
|Себастьян Самуэльссон
|00.58,1 (1+1)
|22
|Йеспер Нелин
|01.00,7 (1+0)
|23
|Бенедикт Долль
|01.03,2 (0+2)
|24
|Эрленд Овренг Бьонтегорд
|01.05,4 (1+0)
|25
|Владимир Илиев
|01.08,3 (1+1)
|26
|Дмитрий Малышко
|01.08,5 (1+0)
|27
|Роман Реес
|01.10,0 (0+0)
|28
|Юлиан Эберхард
|01.13,6 (3+2)
|29
|Томас Бормолини
|01.17,2 (0+1)
|30
|Максим Цветков
|01.17,7 (0+1)
|31
|Сергей Бочарников
|01.22,6 (1+0)
|32
|Даниэль Мезотич
|01.26,6 (0+0)
|33
|Тарьей Бо
|01.27,2 (2+1)
|34
|Брендан Грин
|01.29,5 (0+0)
|35
|Шон Доэрти
|01.29,7 (1+2)
|36
|Марио Дольдер
|01.30,6 (0+2)
|37
|Мартин Понсилуома
|01.32,3 (0+0)
|38
|Тим Берк
|01.36,1 (1+2)
|39
|Мартин Отченаш
|01.37,6 (0+1)
|40
|Корнел Пукьяну
|01.38,5 (0+1)
|...
|...
|46
|Евгений Гараничев
|01.43,3 (1+2)
|...
|...
|51
|Антон Бабиков
|01.52,8 (0+1)
|...
|...
|87
|Матвей Елисеев
|03.03,9 (0+3)