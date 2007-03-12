Александр Гулявцев: «Уверен, что вчера перед голом СКА был офсайд. Но не пойман – не вор»

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев подвел итоги сезона по следам поражения от (0:2).

– 0-4 в серии, но мы упирались, работали до конца. Большое им спасибо.

СКА готовится к следующему кругу, а чем мы будем заниматься, пока не знаю.

– Что вам объяснили по поводу незасчитанного гола? Если это нарушение численного состава, то должно было последовать удаление у .

– Такие моменты иногда тренерскому штабу не видны. У клуба-соперника напротив нашей лавки сидит специально обученный человек и следит за этим.

У нас было так в Ярославле. Там нам отменили два гола. Один раз из-за офсайда, а второй из-за нарушения численного состава.

– Кагарлицкому и Гудачеку дали по 10 минут, можете объяснить за что?

– Я не слышал того, что они могли сказать. Было шумно. Мне никто ничего не объяснил.

– Почему не играл ?

– У него небольшая проблема со спиной. Сегодня у нас на лавочке были здоровые ребята, которые пропустили много времени. Зачем усугублять повреждение?

– Как здоровье Кагарлицкого?

– Судя по всему, неплохо. Вроде прямого удара в голову не было. Там у него шея немного подзаклинила. Он быстро вышел обратно и продолжил матч. Все обошлось.

– После вчерашнего эпизода с победным голом СКА о чем говорили с командой?

– Я сегодня смотрел с нескольких компьютеров. Я уверен, что был офсайд. Но не пойман – не вор.

Расположение игрока, который наносил бросок, если шайба была в зоне, то он с такой позиции не смог бы бросить. Да, может, там миллиметровый офсайд, но это офсайд. Шайба засчитана, говорить уже нечего.

Мы в Ярославле играли, у нас шайба на пару миллиметров вышла, и то там надо было умудриться ее увидеть у борта. Нашли эту лазейку. Что случилось, то случилось.

Линейный арбитр находился за спиной соперника. Может, произошла ошибка, но Олег Валерьевич Знарок правильно сказал, что нужно оборудование, которое будет такие моменты показывать.

– Какую оценку вы ставите «Северстали» за этот сезон?

– Пять. Потому что правильно говорили некоторые скептики, что у нас маленький бюджет и нам не видать плей-офф. Но вопреки всему мы вышли в плей-офф.

Ребята пластались весь сезон. Не было у нас в этом сезоне провальных серий, как это было в прошлом сезоне. Да, бывало, что проигрывали три-четыре раза подряд, но не по десять. Это и помогло, наверное.

– Реально ли удержать Кагарлицкого в Череповце?

– Сезон только закончился. Конечно, каких-то ребят хотелось бы удержать в команде.

– Хотите остаться в «Северстали»?

– Горячее желание остаться. Тут все родное. Я тут играл в качестве хоккеиста, работаю как тренер. Ребята знают меня, мои требования к работе. В этом проще.

– Комфортно ли вам с новой прической?

– Голова мерзнет, – сказал Гулявцев с улыбкой.

СКА выиграл третий матч серии из-за ошибки судей