Александр Гулявцев: «Уверен, что вчера перед голом СКА был офсайд. Но не пойман – не вор»

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев подвел итоги сезона по следам поражения от СКА (0:2).
– 0-4 в серии, но мы упирались, работали до конца. Большое им спасибо.
СКА готовится к следующему кругу, а чем мы будем заниматься, пока не знаю.
– Что вам объяснили по поводу незасчитанного гола? Если это нарушение численного состава, то должно было последовать удаление у «Северстали».
– Такие моменты иногда тренерскому штабу не видны. У клуба-соперника напротив нашей лавки сидит специально обученный человек и следит за этим.
У нас было так в Ярославле. Там нам отменили два гола. Один раз из-за офсайда, а второй из-за нарушения численного состава.
– Кагарлицкому и Гудачеку дали по 10 минут, можете объяснить за что?
– Я не слышал того, что они могли сказать. Было шумно. Мне никто ничего не объяснил.
– Почему не играл Юрий Трубачев?
– У него небольшая проблема со спиной. Сегодня у нас на лавочке были здоровые ребята, которые пропустили много времени. Зачем усугублять повреждение?
– Как здоровье Кагарлицкого?
– Судя по всему, неплохо. Вроде прямого удара в голову не было. Там у него шея немного подзаклинила. Он быстро вышел обратно и продолжил матч. Все обошлось.
– После вчерашнего эпизода с победным голом СКА о чем говорили с командой?
– Я сегодня смотрел с нескольких компьютеров. Я уверен, что был офсайд. Но не пойман – не вор.
Расположение игрока, который наносил бросок, если шайба была в зоне, то он с такой позиции не смог бы бросить. Да, может, там миллиметровый офсайд, но это офсайд. Шайба засчитана, говорить уже нечего.
Мы в Ярославле играли, у нас шайба на пару миллиметров вышла, и то там надо было умудриться ее увидеть у борта. Нашли эту лазейку. Что случилось, то случилось.
Линейный арбитр находился за спиной соперника. Может, произошла ошибка, но Олег Валерьевич Знарок правильно сказал, что нужно оборудование, которое будет такие моменты показывать.
– Какую оценку вы ставите «Северстали» за этот сезон?
– Пять. Потому что правильно говорили некоторые скептики, что у нас маленький бюджет и нам не видать плей-офф. Но вопреки всему мы вышли в плей-офф.
Ребята пластались весь сезон. Не было у нас в этом сезоне провальных серий, как это было в прошлом сезоне. Да, бывало, что проигрывали три-четыре раза подряд, но не по десять. Это и помогло, наверное.
– Реально ли удержать Кагарлицкого в Череповце?
– Сезон только закончился. Конечно, каких-то ребят хотелось бы удержать в команде.
– Хотите остаться в «Северстали»?
– Горячее желание остаться. Тут все родное. Я тут играл в качестве хоккеиста, работаю как тренер. Ребята знают меня, мои требования к работе. В этом проще.
– Комфортно ли вам с новой прической?
– Голова мерзнет, – сказал Гулявцев с улыбкой.