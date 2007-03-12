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    Александр Гулявцев: «Уверен, что вчера перед голом СКА был офсайд. Но не пойман – не вор»

    Теги Северсталь СКА возможные переходы травмы судьи Дмитрий Кагарлицкий Александр Гулявцев Юрий Трубачев Олег Знарок КХЛ Кубок Гагарина Юлиус Гудачек

    Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев подвел итоги сезона по следам поражения от СКА (0:2).

    – 0-4 в серии, но мы упирались, работали до конца. Большое им спасибо.

    СКА готовится к следующему кругу, а чем мы будем заниматься, пока не знаю.

    – Что вам объяснили по поводу незасчитанного гола? Если это нарушение численного состава, то должно было последовать удаление у «Северстали».

    – Такие моменты иногда тренерскому штабу не видны. У клуба-соперника напротив нашей лавки сидит специально обученный человек и следит за этим.

    У нас было так в Ярославле. Там нам отменили два гола. Один раз из-за офсайда, а второй из-за нарушения численного состава.

    – Кагарлицкому и Гудачеку дали по 10 минут, можете объяснить за что?

    – Я не слышал того, что они могли сказать. Было шумно. Мне никто ничего не объяснил.

    – Почему не играл Юрий Трубачев?

    – У него небольшая проблема со спиной. Сегодня у нас на лавочке были здоровые ребята, которые пропустили много времени. Зачем усугублять повреждение?

    – Как здоровье Кагарлицкого?

    – Судя по всему, неплохо. Вроде прямого удара в голову не было. Там у него шея немного подзаклинила. Он быстро вышел обратно и продолжил матч. Все обошлось.

    – После вчерашнего эпизода с победным голом СКА о чем говорили с командой?

    – Я сегодня смотрел с нескольких компьютеров. Я уверен, что был офсайд. Но не пойман – не вор.

    Расположение игрока, который наносил бросок, если шайба была в зоне, то он с такой позиции не смог бы бросить. Да, может, там миллиметровый офсайд, но это офсайд. Шайба засчитана, говорить уже нечего.

    Мы в Ярославле играли, у нас шайба на пару миллиметров вышла, и то там надо было умудриться ее увидеть у борта. Нашли эту лазейку. Что случилось, то случилось.

    Линейный арбитр находился за спиной соперника. Может, произошла ошибка, но Олег Валерьевич Знарок правильно сказал, что нужно оборудование, которое будет такие моменты показывать.

    – Какую оценку вы ставите «Северстали» за этот сезон?

    – Пять. Потому что правильно говорили некоторые скептики, что у нас маленький бюджет и нам не видать плей-офф. Но вопреки всему мы вышли в плей-офф.

    Ребята пластались весь сезон. Не было у нас в этом сезоне провальных серий, как это было в прошлом сезоне. Да, бывало, что проигрывали три-четыре раза подряд, но не по десять. Это и помогло, наверное.

    – Реально ли удержать Кагарлицкого в Череповце?

    – Сезон только закончился. Конечно, каких-то ребят хотелось бы удержать в команде.

    – Хотите остаться в «Северстали»?

    – Горячее желание остаться. Тут все родное. Я тут играл в качестве хоккеиста, работаю как тренер. Ребята знают меня, мои требования к работе. В этом проще.

    – Комфортно ли вам с новой прической?

    – Голова мерзнет, – сказал Гулявцев с улыбкой.

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