Руководство «МЮ» будет поддерживать Моуринью в случае конфликтов с игроками

поддерживает главного тренера команды Жозе Моуринью.

По информации The Independent, руководство «МЮ», в первую очередь это касается вице-президента , и в дальнейшем будет выступать на стороне тренера в случае конфликтов того с игроками.

Утверждается, что об этом менеджеры дали понять Полю Погба и его агентам, когда француз в нескольких матчах подряд остался вне состава. В том случае, если игроки не будут следовать требованиям Моуринью, «Юнайтед» готов их продавать.