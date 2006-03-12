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    baltika

    Руководство «МЮ» будет поддерживать Моуринью в случае конфликтов с игроками

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Поль Погба Эд Вудворд

    «Манчестер Юнайтед» поддерживает главного тренера команды Жозе Моуринью.

    По информации The Independent, руководство «МЮ», в первую очередь это касается вице-президента Эда Вудворда, и в дальнейшем будет выступать на стороне тренера в случае конфликтов того с игроками.

    Утверждается, что об этом менеджеры дали понять Полю Погба и его агентам, когда француз в нескольких матчах подряд остался вне состава. В том случае, если игроки не будут следовать требованиям Моуринью, «Юнайтед» готов их продавать.

     

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