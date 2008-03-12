Антон Шипулин: «Надеюсь, доказал, что я дома не халявил, пока все бегали на Олимпиаде»

Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти.

«Воспользуюсь моментом и поздравлю женщин с 8 марта!

Самочувствие было не лучшее. Почувствовал, что форма идет вниз, потерял легкость, которая была во время межсборья и сбора в Санкт-Петербурге. Очень переживал, делал восстановительные процедуры, чтобы почувствовать ноги полегче.

Не сказал бы, что сегодня это сильно мешало. Чувствовалось, что не могу требовать максимум от организма. Но справился со стрельбой и прошел равномерно дистанцию. С начала шел с небольшим запасиком.

Слава Богу, что появился ноль на стрельбе. Надеюсь, не последний в сезоне. Надеюсь, доказал, что я дома не халявил, пока все бегали на Олимпиаде. Я стараюсь забывать о негативных моментах, которые были. Каждый пытается спросить про Олимпиаду – грустно на душе, что не воспользовался шансом.

Две-три недели назад форма была неплохая. Но шанс не вернуть, надо доказывать миру, что ты топовый атлет, который сражается в любой ситуации. Думал, что буду рвать и метать – чувствую, что есть еще запас. Но надеюсь, сейчас поймаю кураж», – рассказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».