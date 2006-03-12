Андрей Будогосский: «Никакой трагедии в том, что Сельдяков будет судить в ФНЛ, нет. Это обычная практика»

Глава судейского департамента РФС Андрей Будогосский прокомментировал решение назначить судью матча – «Амкар» (0:0) Владимира Сельдякова на матч ФНЛ.

«Это совершенно обычная практика. Подчеркну, у Сельдякова методическая ошибка, и по всем нашим нормативным документам он пропустит определенное количество туров в РФПЛ. Но будет судить в . Никакой трагедии в этом нет. Все это делается для того, чтобы арбитр поддерживал уровень профессиональной готовности.

Судья РФПЛ, пропустив определенное количество туров, не должен начинать с чистого листа, у него должна быть практика, пусть и на уровне дивизионом ниже. Здесь нет никаких проблем», – сказал Будогосский.