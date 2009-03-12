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    Артем Воронин: «Хочется, чтоб был потолок зарплат. Если разбросать игроков ЦСКА по всем клубам, ситуация выровняется»

    Теги ЦСКА СКА Спартак КХЛ Кубок Гагарина Артем Воронин

    Нападающий «Спартака» Артем Воронин поделился мыслями после поражения от ЦСКА (0:1) и вылета из Кубка Гагарина.

    – Чувство недосказанности после серии осталось. В принципе, все закономерно.

    Так получается, что ЦСКА и СКА в нашем чемпионате стоят особняком. Будь против нас команда из Восточной конференции, мы играли бы на равных. Тем не менее, напряжение в матчах было.

    Армейцам было сложно что-то противопоставить. Они выше и по составу, и по бюджету. Понятно, что соперник играл первым номером и был фаворитом серии. Но так у нас получается в чемпионате.

    – Перед началом серии не было обреченности?

    – Возможно, так и было. Мы смотрим и другие серии – все команды борются. В чемпионате очень сильный перепад.

    Пока есть два гранда, седьмому и восьмому месту всегда будет тяжело. В Восточной конференции ситуация более-менее равная.

    – Надеетесь, что это изменится?

    – Вопрос не ко мне. Хотелось бы, чтоб ввели потолок зарплат. Если разбросать игроков ЦСКА по всем клубам, ситуация в лиге выровнялась бы. Это доказывает НХЛ.

    Если собрать, в одной команде Макдэвида, Мэттьюса и всех лидеров, она тоже стала бы явным фаворитом. Просто хочется, чтобы все чувствовали себя на равных.

    – Помогло бы смешать клубы Востока и Запада в плей-офф?

    – Считаю, это было бы справедливее, – сказал хоккеист.

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