Артем Воронин: «Хочется, чтоб был потолок зарплат. Если разбросать игроков ЦСКА по всем клубам, ситуация выровняется»

Нападающий «Спартака» Артем Воронин поделился мыслями после поражения от (0:1) и вылета из Кубка Гагарина.

– Чувство недосказанности после серии осталось. В принципе, все закономерно.

Так получается, что ЦСКА и СКА в нашем чемпионате стоят особняком. Будь против нас команда из Восточной конференции, мы играли бы на равных. Тем не менее, напряжение в матчах было.

Армейцам было сложно что-то противопоставить. Они выше и по составу, и по бюджету. Понятно, что соперник играл первым номером и был фаворитом серии. Но так у нас получается в чемпионате.

– Перед началом серии не было обреченности?

– Возможно, так и было. Мы смотрим и другие серии – все команды борются. В чемпионате очень сильный перепад.

Пока есть два гранда, седьмому и восьмому месту всегда будет тяжело. В Восточной конференции ситуация более-менее равная.

– Надеетесь, что это изменится?

– Вопрос не ко мне. Хотелось бы, чтоб ввели потолок зарплат. Если разбросать игроков ЦСКА по всем клубам, ситуация в лиге выровнялась бы. Это доказывает НХЛ.

Если собрать, в одной команде Макдэвида, Мэттьюса и всех лидеров, она тоже стала бы явным фаворитом. Просто хочется, чтобы все чувствовали себя на равных.

– Помогло бы смешать клубы Востока и Запада в плей-офф?

– Считаю, это было бы справедливее, – сказал хоккеист.