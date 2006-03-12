Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    «Милан» проиграл «Арсеналу» – 0:2

    Теги Милан Лига Европы Арсенал

    В 1/8 финала Лиги Европы «Милан» проиграл «Арсеналу» (0:2).

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Лига Европы

    1/8 финала

    Первые матчи

    Милан Италия – Арсенал Англия 0:2 (0:2, 0:0)
    Дата проведения
    8 марта, 21.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 15 Мхитарян, 0:2 – 45 Рэмзи.
    МиланДоннарумма, Калабрия (Борини, 79), Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кессиэ, Биглия, Бонавентура, Сусо, Кутроне (Андре Силва, 69), Чалханоглу (Калинич, 62).
    АрсеналОспина, Чемберс (Эль-Ненни, 85), Мустафи, Косьельни, Колашинац (Мэйтленд-Найлз, 62), Рэмзи, Джака, Озил (Холдинг, 80), Уилшер, Мхитарян, Уэлбек.
    Предупреждения:
    Колашинац (60), Рэмзи (71).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Статистика Лиги Европы

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться