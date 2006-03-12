В 1/8 финала Лиги Европы «Милан» проиграл «Арсеналу» (0:2).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига Европы
1/8 финала
Первые матчи
- Дата проведения
- 8 марта, 21.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Милан –
Доннарумма, Калабрия (Борини, 79), Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кессиэ, Биглия, Бонавентура, Сусо, Кутроне (Андре Силва, 69), Чалханоглу (Калинич, 62).
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Арсенал –
Оспина, Чемберс (Эль-Ненни, 85), Мустафи, Косьельни, Колашинац (Мэйтленд-Найлз, 62), Рэмзи, Джака, Озил (Холдинг, 80), Уилшер, Мхитарян, Уэлбек.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.