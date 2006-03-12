Директор «Барселоны»: «Опция выкупа в 700 млн евро должна позволить Месси завершить карьеру здесь, но у меня нет хрустального шара»

Директор «Барселоны» по финансам и стратегическому развитию Панчо Шредер поделился мыслями об опции выкупа в контракте нападающего , которая составляет 700 миллионов евро.

«Мы установили опцию выкупа, которая, по нашему мнению, должна позволить Месси завершить карьеру в «Барселоне». Но, говоря это, надо держать в уме, что опцию выкупа мы тоже считали достаточно высокой, чтобы его удержать. И прошлым летом это было опровергнуто.

Если смотреть в будущее, маловероятно, что кто-то попытается его купить. Но у меня нет хрустального шара, а в наше время все немного сумасшедшее», – сказал Шредер.