Юрий Семин: «Ни в коем случае не было стыдно за «Локомотив». Все положительно, кроме результата»

Главный тренер Юрий Семин поделился мнением о поражении от «Атлетико» (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы играли с очень сильной командой, которая никогда не играет вполсилы. всегда играет на максимальных оборотах. Мы наделали ошибок, хотя знали, что , наверное, быстрее всех отбирает мяч после потерь. Можно сказать, сами себе привезли. Это основная причина.

Уровень надежности должен быть значительно выше, чем он был у нас сегодня. «Атлетико» нас сегодня подловил на этих ошибках.

Закончилась ли для нас ? Давайте говорить конкретно о сегодняшнем матче. На «Атлетико» все может закончиться у любой команды, и очень быстро.

Было ли стыдно за ? Ни в коем случае. В каких-то периодах мы играли с «Атлетико» на равных, хорошо действовали в тактическом плане. Наверное, надо учитывать, что для нас это старт сезона, а также надо учитывать отсутствие в нашем составе двух ведущих игроков, которые могли бы создать острейшие ситуации. Кроме результата все остальное положительное. Игроки сражались и получили громадный опыт.

«Атлетико» сильнее. Я поздравляю , у него команда высочайшего уровня. А мы сегодня не смогли.

Что касается Гилерме, то при сложных подачах он играл достаточно уверенно. Но мог выручить в первом мяче, Гилерме обязан брать такие мячи. Думаю, он не видел момент удара», – сказал Семин.