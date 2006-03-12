Евролига. 25-й тур. «Химки» дома уступили «Милану», «Реал» был сильнее «Панатинаикоса» и другие результаты

Сегодня в рамках 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» на своей площадке уступили итальянскому «Милану» со счетом 77:86.

Турецкий «Анадолу Эфес» дома сыграет с тель-авивским «Маккаби», мадридский «Реал» разгромил греческий «Панатинаикос».

Евролига

Регулярный чемпионат

25-й тур

Положение команд: ЦСКА Россия – 19-5, Олимпиакос Греция – 17-7, Фенербахче Турция – 17-7, Жальгирис Литва – 15-9, Реал Испания – 15-10, Панатинаикос Греция – 14-11, Химки Россия – 14-11, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 13-12, Баскония Испания – 12-13, Уникаха Испания – 10-14, Црвена Звезда Сербия – 10-14, Валенсия Испания – 9-16, Бамберг Германия – 9-15, Милан Италия – 9-16, Барселона Испания – 7-17, Анадолу Эфес Турция – 6-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.