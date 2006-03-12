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    Евролига. 25-й тур. «Химки» дома уступили «Милану», «Реал» был сильнее «Панатинаикоса» и другие результаты

    Теги результаты Химки Turkish Airlines Euroleague Анадолу Эфес Маккаби FOX Тель-Авив Панатинаикос Суперфудс Баскония Реал AX Армани Эксчейндж Олимпия Милан Валенсия Баскет

    Сегодня в рамках 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» на своей площадке уступили итальянскому «Милану» со счетом 77:86.

    Турецкий «Анадолу Эфес» дома сыграет с тель-авивским «Маккаби», мадридский «Реал» разгромил греческий «Панатинаикос».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    25-й тур

    БК Химки Россия  –  AX Армани Эксчейндж Олимпия Милан Италия 77:86 (20:30, 19:19, 23:12, 15:25)
    Дата проведения
    8 марта, 20.00, «Арена Мытищи»
    Онлайн матча
    БК Химки
    Швед (24 + 6 передач), Андерсон (14), Гилл (9), Томас (6), Маркович (5 + 6 передач) – старт; Дженкинс (11), Тодорович (4), Вяльцев (2), Робинсон (2), Моня (0).
    AX Армани Эксчейндж Олимпия Милан
    Гаудлок (26), Кузминскас (15), Мицов (8 + 8 подборов), Чинчарини (7), Тарчевски (5) – старт; Джерреллс (14), Гудайтис (8 + 8 подборов), Бертанс (3), Абасс (0), Мбайе (0).

    Анадолу Эфес Турция  –  Маккаби FOX Израиль 81:94 (21:20, 21:23, 20:24, 19:27)
    Дата проведения
    8 марта, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
    Онлайн матча
    Анадолу Эфес
    Уимс (21 + 6 передач), Данстон (16), Даглас (14), Макколлум (13), Мотум (4) – старт; Браун (6), Батук (5), Штимац (2), Балбай (0).
    Маккаби FOX
    Джексон (18), Ролл (16 + 7 передач), Параховский (14), Кейн (9 + 9 подборов + 6 передач), Болден (5) – старт; Томас (12), Тайус (8), Коул (7), ДиБартоломео (5), Машур (0).

    Валенсия Баскет Испания  –  Баскония Испания 71:81 (20:16, 16:15, 19:22, 16:28)
    Дата проведения
    8 марта, 22.30, «Пабельон Мунисипаль Фуэнте Сан Луис»
    Онлайн матча
    Валенсия Баскет
    Сан-Эметерио (15), Дублевич (12), Томас (6), Абальде (5), Мартинес (3) – старт; Пляйсс (10), Састре (8), Доорнекамп (4), Вивес (3), Грин (3), Гарсия (2), Уильямс (0).
    Баскония
    Фойгтманн (16 + 9 подборов), Гарино (11), Пуарье (10 + 12 подборов), Бобуа (4), Грэйнджер (2) – старт; Уэртас (19 + 7 передач), Тимма (8), Шенгелия (7), Дженнинг (2), Диоп (2).

    Реал Мадрид Испания  –  Панатинаикос Суперфудс Греция 92:75 (19:20, 19:17, 26:18, 28:20)
    Дата проведения
    8 марта, 23.00, «ВиЗинк Центр»
    Онлайн матча
    Реал Мадрид
    Кампаццо (15), Тавареш (14 + 7 подборов), Тэйлор (6), Рэндолф (4), Кэрролл (2) – старт; Козюр (26), Айон (8), Руди Фернандес (7), Фелипе Рейес (7), Рэндл (3), Томпкинс (0).
    Панатинаикос Суперфудс
    Калатес (10), Гист III (6), Синглтон (5), Лоджески (0), Т. Адетокумбо (0 + 7 подборов) – старт; Джеймс (23), Риверс (12), Денмон (11), Пэйн (5), Гэбриэл (3), Лекавичюс (0).

    Положение команд: ЦСКА Россия – 19-5, Олимпиакос Греция – 17-7, Фенербахче Турция – 17-7, Жальгирис Литва – 15-9, Реал Испания – 15-10, Панатинаикос Греция – 14-11, Химки Россия – 14-11, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 13-12, Баскония Испания – 12-13, Уникаха Испания – 10-14, Црвена Звезда Сербия – 10-14, Валенсия Испания – 9-16, Бамберг Германия – 9-15, Милан Италия – 9-16, Барселона Испания – 7-17, Анадолу Эфес Турция – 6-19.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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