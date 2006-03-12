Евролига. 25-й тур. «Химки» дома уступили «Милану», «Реал» был сильнее «Панатинаикоса» и другие результаты

Сегодня в рамках 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» на своей площадке уступили итальянскому «Милану» со счетом 77:86.
Турецкий «Анадолу Эфес» дома сыграет с тель-авивским «Маккаби», мадридский «Реал» разгромил греческий «Панатинаикос».
Евролига
Регулярный чемпионат
25-й тур
- Дата проведения
- 8 марта, 20.00, «Арена Мытищи»
- БК Химки
- Швед (24 + 6 передач), Андерсон (14), Гилл (9), Томас (6), Маркович (5 + 6 передач) – старт; Дженкинс (11), Тодорович (4), Вяльцев (2), Робинсон (2), Моня (0).
- Дата проведения
- 8 марта, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
- Анадолу Эфес
- Уимс (21 + 6 передач), Данстон (16), Даглас (14), Макколлум (13), Мотум (4) – старт; Браун (6), Батук (5), Штимац (2), Балбай (0).
- Маккаби FOX
- Джексон (18), Ролл (16 + 7 передач), Параховский (14), Кейн (9 + 9 подборов + 6 передач), Болден (5) – старт; Томас (12), Тайус (8), Коул (7), ДиБартоломео (5), Машур (0).
- Дата проведения
- 8 марта, 22.30, «Пабельон Мунисипаль Фуэнте Сан Луис»
- Валенсия Баскет
- Сан-Эметерио (15), Дублевич (12), Томас (6), Абальде (5), Мартинес (3) – старт; Пляйсс (10), Састре (8), Доорнекамп (4), Вивес (3), Грин (3), Гарсия (2), Уильямс (0).
- Дата проведения
- 8 марта, 23.00, «ВиЗинк Центр»
- Реал Мадрид
- Кампаццо (15), Тавареш (14 + 7 подборов), Тэйлор (6), Рэндолф (4), Кэрролл (2) – старт; Козюр (26), Айон (8), Руди Фернандес (7), Фелипе Рейес (7), Рэндл (3), Томпкинс (0).
Положение команд: ЦСКА Россия – 19-5, Олимпиакос Греция – 17-7, Фенербахче Турция – 17-7, Жальгирис Литва – 15-9, Реал Испания – 15-10, Панатинаикос Греция – 14-11, Химки Россия – 14-11, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 13-12, Баскония Испания – 12-13, Уникаха Испания – 10-14, Црвена Звезда Сербия – 10-14, Валенсия Испания – 9-16, Бамберг Германия – 9-15, Милан Италия – 9-16, Барселона Испания – 7-17, Анадолу Эфес Турция – 6-19.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.