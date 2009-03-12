Гудачек о 10-минутном штрафе: «Я только задал судье вопрос: «Это надо СКА?»

Вратарь «Северстали» Юлиус Гудачек ответил на вопросы после матча со СКА (0:2).
– Хотели после игры устроить какое-то шоу с талисманом СКА? Насколько у вас дружелюбная атмосфера?
– У нас очень хорошая атмосфера. Болельщики на протяжении всего матча болели за нас. Мы показали хороший хоккей, но вчера уступили в овертайме, сегодня 0:2. Мне нравилось, как играла команда.
Вы знаете, что у СКА четыре хороших звена. В третьем периоде мы контролировали игру, забили, но у нас было шесть полевых.
– Эта серия похожа на матч Словакия – Россия на Олимпиаде?
– Да. Но мы в отличие от Словакии не играли один матч.
– У вас кончается контракт, хотите ли остаться в Череповце?
– Сейчас я не знаю. Мы общались с «Северсталью». Я сказал, что хочу играть в хоккей.
Завтра буду общаться с руководством команды. Пока не знаю, останусь я или нет.
– Вас могут позвать на чемпионат мира?
– Я на 99 процентов могу сказать, что не поеду на чемпионат мира. У нас в семье в мае родится вторая дочка.
Я хочу быть рядом с семьей. По этой причине не поеду на чемпионат.
– Что вы сказали судье, когда вас наказали 10-минутным дисциплинарным штрафом?
– Я не сказал ничего плохого. Я задал ему вопрос: «Это надо СКА?».
За это меня наказали. Знаю плохие русские слова, но их я не произносил.
– А что сказал Кагарлицкий судьям?
– Я не знаю. Он не говорил мне, – сказал словак.
Главными арбитрами матча были Сергей Беляев и Юрий Оскирко.