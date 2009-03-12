Гудачек о 10-минутном штрафе: «Я только задал судье вопрос: «Это надо СКА?»

Вратарь «Северстали» Юлиус Гудачек ответил на вопросы после матча со (0:2).

– Хотели после игры устроить какое-то шоу с талисманом СКА? Насколько у вас дружелюбная атмосфера?

– У нас очень хорошая атмосфера. Болельщики на протяжении всего матча болели за нас. Мы показали хороший хоккей, но вчера уступили в овертайме, сегодня 0:2. Мне нравилось, как играла команда.

Вы знаете, что у СКА четыре хороших звена. В третьем периоде мы контролировали игру, забили, но у нас было шесть полевых.

– Эта серия похожа на матч Словакия – Россия на Олимпиаде?

– Да. Но мы в отличие от Словакии не играли один матч.

– У вас кончается контракт, хотите ли остаться в Череповце?

– Сейчас я не знаю. Мы общались с «Северсталью». Я сказал, что хочу играть в хоккей.

Завтра буду общаться с руководством команды. Пока не знаю, останусь я или нет.

– Вас могут позвать на чемпионат мира?

– Я на 99 процентов могу сказать, что не поеду на чемпионат мира. У нас в семье в мае родится вторая дочка.

Я хочу быть рядом с семьей. По этой причине не поеду на чемпионат.

– Что вы сказали судье, когда вас наказали 10-минутным дисциплинарным штрафом?

– Я не сказал ничего плохого. Я задал ему вопрос: «Это надо СКА?».

За это меня наказали. Знаю плохие русские слова, но их я не произносил.

– А что сказал Кагарлицкий судьям?

– Я не знаю. Он не говорил мне, – сказал словак.

Главными арбитрами матча были Сергей Беляев и Юрий Оскирко.