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    Гудачек о 10-минутном штрафе: «Я только задал судье вопрос: «Это надо СКА?»

    Теги Северсталь СКА возможные переходы судьи сборная Словакии КХЛ Кубок Гагарина Юлиус Гудачек Сергей Беляев ЧМ-2018 Юрий Оскирко

    Вратарь «Северстали» Юлиус Гудачек ответил на вопросы после матча со СКА (0:2).

    – Хотели после игры устроить какое-то шоу с талисманом СКА? Насколько у вас дружелюбная атмосфера?

    – У нас очень хорошая атмосфера. Болельщики на протяжении всего матча болели за нас. Мы показали хороший хоккей, но вчера уступили в овертайме, сегодня 0:2. Мне нравилось, как играла команда.

    Вы знаете, что у СКА четыре хороших звена. В третьем периоде мы контролировали игру, забили, но у нас было шесть полевых.

    – Эта серия похожа на матч Словакия – Россия на Олимпиаде?

    – Да. Но мы в отличие от Словакии не играли один матч.

    – У вас кончается контракт, хотите ли остаться в Череповце?

    – Сейчас я не знаю. Мы общались с «Северсталью». Я сказал, что хочу играть в хоккей.

    Завтра буду общаться с руководством команды. Пока не знаю, останусь я или нет.

    – Вас могут позвать на чемпионат мира?

    – Я на 99 процентов могу сказать, что не поеду на чемпионат мира. У нас в семье в мае родится вторая дочка.

    Я хочу быть рядом с семьей. По этой причине не поеду на чемпионат.

    – Что вы сказали судье, когда вас наказали 10-минутным дисциплинарным штрафом?

    – Я не сказал ничего плохого. Я задал ему вопрос: «Это надо СКА?».

    За это меня наказали. Знаю плохие русские слова, но их я не произносил.

    – А что сказал Кагарлицкий судьям?

    – Я не знаю. Он не говорил мне, – сказал словак.

    Главными арбитрами матча были Сергей Беляев и Юрий Оскирко.

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